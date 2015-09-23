《路透晚报》--9月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》习近平访美第一天发表主旨演讲，寻求加强贸易和安全互信

在一周访美行程的第一天，中国国家主席习近平对美国商界领袖和政府官员发表讲话，希望打消他们对一系列敏感问题的疑虑，比如经济改革、网络攻击、人权以及窃取商业机密。

--《焦点》中国财新制造业PMI初值再创六年半新低，下半年经济增长形势严峻

中国9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方，包括生产、新订单、就业在内的主要分项指数全面回落，凸显当前制造业面临内外需疲弱、通缩加剧、人员流失等多重困境。

--中国经济：31个省市2014年度节能目标全部完成--发改委

中国国家发展和改革委员会发布公告称，对各省（区、市）2014年度节能目标完成情况、措施落实情况进行了现场评价考核，31个省市2014年度节能目标全部完成。

--台湾央行：没有通货紧缩，核心物价仍为上涨--总裁

台湾央行总裁彭淮南重申，台湾没有通货紧缩问题，扣除油价下跌因素，核心物价仍为上涨。

--台湾经济：下修今年成长率预估至1.15%，明年预计2.3%--元大宝华

台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院表示，下修2015年台湾经济成长率预估至1.15%，并预测2016年经济成长率为2.30%。

--台湾数据：8月工业生产指数年减5.46%，连续第四个月衰退

台湾经济部周三公布，8月工业生产指数较上年同期跌5.46%；上月修正后为年减2.66%。这已是工业生产指数连续第四个月出现较上年同期衰退。

【金融】

--中国金融：央行正式发布通知确认扩大跨境人民币净流入额度上限

中国央行正式发布便利跨境人民币资金池业务通知，明确进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；该措施提升了跨国企业人民币的可得性，并推动人民币国际化。这也印证了路透此前的相关消息。

--中国金融：商业银行流动性覆盖率应在2018年底前达100%--管理办法

中国银监会发布修改后的商业银行流动性风险管理办法（试行）提出，商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内，鼓励有条件的商业银行提前达标，对于流动性覆盖率已达到100%的银行，鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。

【固定收益】

--中国央行：国际性商业银行首次获准在银行间债市发行人民币债券

中国央行周二表示，日前批复同意上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司在中国银行间债市分别发行10亿元和100亿元人民币金融债券。这是国际性商业银行首次获准在银行间债券市场发行人民币债券。

--中国公开市场：一级交易商今日逆回购需求由七天改为14天，因国庆假期

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购和央票需求，不过因国庆假期原因，逆回购期限由此前的七天改为14天期，正回购则依旧包括14天和28天，央票为三个月期。

--新债招标：中国三年固息国债利率2.92%，稍高于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标利率为2.92%，稍高于此前2.89%的市场预测均值。

--新债招标：农发行五年增发债收益率3.5731%，10年3.8934%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的五年期固息增发债，中标收益率为3.5731%，同时招标的七年和10年增发债，收益率分别为3.8515%和3.8934%；三期债投标倍数依次为2.79倍、2.68倍和2.15倍。

--中国债市动态：PMI初值再创低位不改现券横盘，三年国债招标结果平平

中国9月财新PMI初值创下六年半新低，但银行间债市早盘现券平淡以对，收益率变化有限；一级市场上，早间三年期国债招标结果亦显平淡，中标利率定位反而略高于预期。交易员表示，市场对疲弱基本面的预期已较为充分，季末谨慎心态下，现券横盘局面可能还将延续。

--中国货币市场：供求平衡隔夜价格变动不大，14天逆回购将助缓跨月压力

中国银行间市场周三供求依旧较为平衡，作为主要需求品种的隔夜回购利率早盘变动不大。若明日公开市场逆回购依需求转为14天期，无疑将助缓跨月资金压力。

--台湾财政：今年第四季将发行1,250亿台币公债及350亿国库券

台湾财政部表示，今年第四季将发行1,250亿台币甲类公债及350亿台币国库券。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续跌至近两周低点，PMI数据不佳加重贬值压力

人民币兑美元即期周三早盘连三日下跌至近两周低点，中间价亦创三周新低。交易员称，最新公布的财新中国制造业PMI初值创六年半新低，市场对中国经济基本面忧虑加重，汇率贬值压力略有上升；但近期高层频频表态维稳汇市，人民币料难现趋势性贬值。

--人民币衍生品：美元掉期曲线整体持稳，一周期升水因假期因素抬升明显

中国境内美元/人民币掉期曲线周三略微抬升，其中一年期小幅上涨，暂时受制于1,300点子整数关口。交易员称，自9月监管层重拳出击整治套利，不仅对境内远期购汇收取风险准备金等，还适时干预离岸市场，着力缩小两地价差，套利需求进一步出清，且即期市场渐趋稳定，预计国庆节前掉期曲线仍有望持稳。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌逾2%，受海外股市大跌和经济数据低迷拖累

中国股市沪综指周三收跌逾2%。分析师指出，受隔夜欧美股市大跌以及今日发布的中国财新制造业PMI初值再创六年半新低拖累，沪综指低开后震荡下跌。分析师认为，由于当前仍处存量资金博弈格局，获利回吐加上量能无法有效放大抑制大盘走势，预计后市继续震荡整理。

--钢铁产业：今年中国钢铁出口量料破1亿吨--中钢协

中国钢铁工业协会副会长王利群周三对记者表示，今年中国钢铁产品总出口量可能超过1亿吨。

--中国证券：保持对金融犯罪高压打击态势，维护金融市场秩序--最高检

中国最高人民检察院公诉厅副厅长聂建华周三称，保持对金融犯罪高压打击态势，维护金融市场秩序。

--中国证券：证监会将推出可同时投资于境内外市场的QDII基金--报载

中国证监会证券基金机构监管部副主任李海超表示，证监会正在抓紧修订《合格境内机构投资者境外证券投资管理办法》，推出同时投资于境内外市场的QDII（合格境内机构投资者）基金。

--中国证券：新三板优先股发行细则明确，股转系统将提供协议转让安排

在中国证监会去年发布办法明确新三板公司可以非公开发行优先股后，相关细则一直并未明确，优先股的发行也以上市公司居多。周二全国中小企业股份转让系统公司终发布相关指引明确了新三板相关公司优先股发行相关办法，全国股转系统为优先股转让提供协议转让安排等。

--中国基金：标普道指推出标普中国500指数，全面覆盖境内外上市中国公司

标普道琼斯指数（S&P DJI）周三发布标普中国500指数，将全面覆盖A股和境外上市的中国公司股票，务求更准确地反映中国经济的行业构成。该指数已授权工银瑞信开发交易型指数基金（ETF）和指数基金产品。

--中港个股：工银租赁和波音民机公司签署30架737-800NG购机协议

全球资产最大的银行--中国工商银行旗下子公司--工银租赁和波音民机公司签署30架737-800NG的购机协议。

--中港个股：工行称已在境外发行20亿美元二级资本债，认购倍数近两倍

中国以市值计最大银行--工商银行周三表示，该行已在境外资本市场成功发行了其首支境外二级资本债券，募集资金将全部用于补充二级资本。

--中国并购：第三季涉及中国企业交易额环比回落五成--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，第三季度中国并购交易有所放缓，在经历了上季度2,238亿美元的历史新高后，当季已公布的涉及中国企业的并购交易总额环比回落51.2%至1,092亿美元。

--中国并购：中企境外并购仍处起步阶段，缺乏活跃交易者--贝恩

国际知名咨询公司--贝恩周三发布最新研究报告称，虽然中国企业境外并购已超过外企在华并购，成为净资本输出国，但中企境外并购仍处于起步阶段，且缺乏交易活跃的“登山家”群体。

--香港房地产：第三季中小型住宅楼价升幅放缓，上升动力缺乏--中原地产

香港物业代理--中原地产周三发布的数据显示，今年第三季本港中小型住宅楼价升幅按季上升2.5%，升幅较前两季度均明显放缓；由于楼价欠缺上升动力，该行预期第四季楼价将继续窄幅徘徊。

--台湾个股：台积电预估第四季营收1,980-2,040亿台币，较上季走低

全球晶圆代工大厂--台积电周三预计，第四季营收将较第三季下滑至1,980-2,040亿台币，获利率则与第三季相近。

--港股业绩：新世界中国上年度核心利润跌41%，今年销售目标165亿元人民币