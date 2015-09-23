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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 10:31 BJT

台湾股市：受中国经济数据打压下跌，关注当地央行利率决定

路透台北9月23日 - 台湾股市周三盘中下跌，之前一份调查显示，中国制造业活动连续第七个月萎缩。

但在台湾央行周四会议前，交易员仍态度谨慎。路透访问分析师中，预期降息的人略占多数。

台湾央行总裁彭淮南周三重申，台湾货币政策“非常宽松”，台湾没有通货紧缩问题。

0210GMT，加权股价指数 跌1.7%至8,225.55点。

电子类指数 跌1.8%，金融保险类指数 跌1.6%。(完)

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