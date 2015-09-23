台湾债市：指标10年公债殖利率早盘微跌，随美债开低惟交投仍旧淡静

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透台北9月23日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周三早盘微跌。交易员表示，由于美国指标10年期公债殖利率上日收跌，带动104/12殖利率开低跌破1.18%；不过盘初交投仍旧淡静，因财政部午后将公布第四季发债计画及明日央行将召开理监事会议，市场观望气氛相当浓厚，今日料该券殖利率续持在既有区间窄幅波动。
他们指出，尽管104/12早盘随美债开低，但市场追价意愿不足，该券殖利率暂在1.175%附近狭幅整理，毕竟市场对本次央行理监事会利率决策的看法仍显分歧，预期在央行理监会议变数厘清前，台债维持量缩盘整格局不变。
〞早上交投很冷，唯一的娱乐就是看一下彭总裁去立法院备询，但听不到什么重点。〞一位大型民营银行交易员说。
台湾央行总裁彭淮南周三出席立法院财政委员会备询时称，内部预估美国12月升息，幅度一码，并重申台湾没有通货紧缩问题，扣除油价下跌因素，核心物价仍为上涨。
路透上周五最新调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行周四可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。
交易员预估，今日五年公债104/9期 殖利率区间预估在0.80-0.82%，10年公债104/12期区间预估在1.17-1.20%。
本地时间10:14，10年公债104/12期殖利率跌0.91个基点至1.1770%，成交量34亿台币；五年公债104/9期殖利率也跌1.05个基点至0.8015%，成交量0.5亿台币。
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--《综述》美联储暂不升息后，叶伦面临政策方向质疑 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计