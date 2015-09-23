台湾债市：指标10年公债殖利率早盘微跌，随美债开低惟交投仍旧淡静

路透台北9月23日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周三早盘微跌。交易员表示，由于美国指标10年期公债殖利率上日收跌，带动104/12殖利率开低跌破1.18%；不过盘初交投仍旧淡静，因财政部午后将公布第四季发债计画及明日央行将召开理监事会议，市场观望气氛相当浓厚，今日料该券殖利率续持在既有区间窄幅波动。

他们指出，尽管104/12早盘随美债开低，但市场追价意愿不足，该券殖利率暂在1.175%附近狭幅整理，毕竟市场对本次央行理监事会利率决策的看法仍显分歧，预期在央行理监会议变数厘清前，台债维持量缩盘整格局不变。

〞早上交投很冷，唯一的娱乐就是看一下彭总裁去立法院备询，但听不到什么重点。〞一位大型民营银行交易员说。

台湾央行总裁彭淮南周三出席立法院财政委员会备询时称，内部预估美国12月升息，幅度一码，并重申台湾没有通货紧缩问题，扣除油价下跌因素，核心物价仍为上涨。

路透上周五最新调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行周四可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

交易员预估，今日五年公债104/9期 殖利率区间预估在0.80-0.82%，10年公债104/12期区间预估在1.17-1.20%。

本地时间10:14，10年公债104/12期殖利率跌0.91个基点至1.1770%，成交量34亿台币；五年公债104/9期殖利率也跌1.05个基点至0.8015%，成交量0.5亿台币。

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