中国货币市场：供求平衡隔夜价格变动不大，14天逆回购将助缓跨月压力

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透上海9月23日 - 中国银行间市场周三供求依旧较为平衡，作为主要需求品种的隔夜回购利率 早盘变动不大。若明日公开市场逆回购依需求转为14天期，无疑将助缓跨月资金压力。
交易员称，季末将至但借钱机构仍偏爱隔夜这类短期资金，显示市场对流动性预期较为稳定。价格指引方面，可关注明日可能进行的14天期逆回购，中标利率接近或稍低于二级水平的可能性较大。
北京一银行交易员表示，“资金供求算是平衡吧，需求主要还是在隔夜上。大家觉得靠隔夜还能滚得过来，暂时不会有大问题。”
为避免在国庆长假期间到期，中国公开市场一级交易商今日报送的公开市场操作需求中，以往的七天期逆回购被14天期所取代，正回购和央票期限未变。
对此，华南一银行交易员认为，公开市场逆回购期限的延长，将助缓二级市场跨月资金 压力；中标利率定位上，若参照七天期品种定价方法，接近或稍低于二级可能性较大。
后一交易员并透露，早盘一度有一两家大行开始出来借钱，可能和部分机构缴税时点有所提前有关，但就目前情况来看，暂时对市场影响不大，可继续关注后续变化。
另外，明日财政部还将进行600亿元人民币国库现金定期存款招标，同时投放流动性。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8743 1.8801 -0.58
七天 2.3337 2.3750 -4.13
14天 2.7010 2.6943 +0.67
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.3400 1.5100 +83.00
七天 3.9800 2.0000 +198.00
14天 2.2550 2.4550 -20.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00
七天 2.3400 2.3700 -3.00
14天 2.7100 2.7000 +1.00
Shibor
其中:隔夜 1.9080 1.9080 +0.00
七天 2.4010 2.3970 +0.40
三个月 3.1468 3.1448 +0.20
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计