中国货币市场：供求平衡隔夜价格变动不大，14天逆回购将助缓跨月压力

路透上海9月23日 - 中国银行间市场周三供求依旧较为平衡，作为主要需求品种的隔夜回购利率 早盘变动不大。若明日公开市场逆回购依需求转为14天期，无疑将助缓跨月资金压力。

交易员称，季末将至但借钱机构仍偏爱隔夜这类短期资金，显示市场对流动性预期较为稳定。价格指引方面，可关注明日可能进行的14天期逆回购，中标利率接近或稍低于二级水平的可能性较大。

北京一银行交易员表示，“资金供求算是平衡吧，需求主要还是在隔夜上。大家觉得靠隔夜还能滚得过来，暂时不会有大问题。”

为避免在国庆长假期间到期，中国公开市场一级交易商今日报送的公开市场操作需求中，以往的七天期逆回购被14天期所取代，正回购和央票期限未变。

对此，华南一银行交易员认为，公开市场逆回购期限的延长，将助缓二级市场跨月资金 压力；中标利率定位上，若参照七天期品种定价方法，接近或稍低于二级可能性较大。

后一交易员并透露，早盘一度有一两家大行开始出来借钱，可能和部分机构缴税时点有所提前有关，但就目前情况来看，暂时对市场影响不大，可继续关注后续变化。

另外，明日财政部还将进行600亿元人民币国库现金定期存款招标，同时投放流动性。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8743 1.8801 -0.58

七天 2.3337 2.3750 -4.13

14天 2.7010 2.6943 +0.67

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3400 1.5100 +83.00

七天 3.9800 2.0000 +198.00

14天 2.2550 2.4550 -20.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.3400 2.3700 -3.00

14天 2.7100 2.7000 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.9080 1.9080 +0.00

七天 2.4010 2.3970 +0.40

三个月 3.1468 3.1448 +0.20