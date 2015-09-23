中国企业：小米宣布跻身移动虚拟网络运营商行列，并发布小米4C手机

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透北京9月22日 - 中国智能手机生产的领导企业小米周二宣布了两项预付费无线通讯服务套餐，标志着该公司作为移动虚拟网络运营商(MVNO)与国内电信运营商展开竞争。
MVNO是指向大型运营商购买电信网络服务，经过自行定制后再予以出售。这一概念在中国未能获得长足发展，因国内电信产业被三大国有巨头把持。
但小米作为中国最受欢迎的手机品牌涉足这一领域，最终可能拉开国内MVNO产业发展的帷幕，并为中国电信监管部门助一臂之力。后者针对国有三大运营商，多年来一直寻求引入市场竞争机制。由于获利能力较差以及机构臃肿，三大运营商经常受到诟病。
小米新的无线通信业务取名为“小米移动(Mi Mobile)”,将使用中国联通 或中国电信 的网络提供语音及数据服务。
不到六个月前，谷歌 宣布将在美国推出名为“Fi”的MVNO服务，依托Sprint 和T-Mobile 的网络。
有传言称苹果 也在考虑MVNO业务，不过该公司并未披露任何计划。
周四在北京举行的启动仪式上，小米还推出了最新当家产品小米4c，该手机售价为1,299元人民币。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计