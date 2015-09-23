版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 10:55 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元浮现买气，避险情绪弥漫

0235GMT

* 欧元/美元小涨，因亚洲盘避险卖压庞大

* 欧元/澳元上涨，亚太地区(除日本外)股指下跌2%，标普股指期货跌0.83%。

* 中国制造业PMI疲弱加剧市场隐忧

* 欧元/美元稍早时交投在1.1105，中国数据公布之后浮现买盘

* 分时图阻力位在1.1130/40，200日移动均线切入位1.1203是关键阻力。

(完) (编译 李婷仪 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐