美国经济：年末假期销售料创前次衰退以来最弱表现--AlixPartners

路透纽约9月22日 - 谘询机构AlixPartners表示，美国零售商恐将面临前次经济衰退以来最为疲弱的年末销售季，因股市动荡令中上阶层消费者心惊，而购物民众将等到最后一刻出手以争取最优惠交易。

AlixPartners称，根据对今年以来消费者支出趋势的分析，预期11-12月年末购物旺季零售销售将成长2.8-3.4%，增幅低于2014年的4.4%。

AlixPartners在交付给路透的一份报告预览版中指出，上述预估增幅处于2010年以来假日销售的低档。该公司称，过去五年假日旺季销售平均增幅为3.9%。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)