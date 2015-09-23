韩国金融市场：韩元和韩股续跌，此前数据显示中国制造业PMI疲弱

“中国疲弱的PMI数据令经济担忧重燃，而隔夜全球股市的下滑已经令市场人气承压，”东部证券外汇分析师Yuna Park称。

Park称，韩元有可能进一步走软，兑美元跌至1,190左右，但是由于月末结算很快到来，当地出口商将可能加大美元抛售力度，为韩元带来一定支撑。

股市方面，韩国综合股价指数 跌1.4%至1,954.62点。下跌股数量远超上涨股，比例约为4:1。

浦项钢铁 跌3.3%，权重股三星电子 下滑1.1%。汽车生产类股同样走软，现代汽车 跌3.1%，起亚汽车 跌3.0%。

外资料连续第三个交易日卖超韩股，早盘交易中卖超2,417亿韩元(2.0343亿美元)的韩股。

韩国三年期公债12月合约 与前一交易日持平，报109.74。

0213GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,188.7 1,179.2

日圆/韩元 9.9166/232 9.8574

韩国公债期货 * 109.74 109.74

韩国综合股价指数 1,954.62 1,982.06

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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