中国汇市：人民币早盘续跌至近两周低点，PMI数据不佳加重贬值压力

* 人民币早盘续跌至近两周低点

* 中间价三连跌下探三周新低

* 财新PMI初值创六年半新低，加重贬值压力

路透上海9月23日 - 人民币兑美元即期 周三早盘连三日下跌至近两周低点，中间价亦创三周新低。交易员称，最新公布的财新中国制造业PMI初值创六年半新低，市场对中国经济基本面忧虑加重，汇率贬值压力略有上升；但近期高层频频表态维稳汇市，人民币料难现趋势性贬值。

他们并指出，国际美元三连升至近三周高点，加重离岸CNH 跌势，早盘离岸汇价下探近两周低点，与在岸人民币价差亦略有扩大；汇市能对经济数据做出反应，这是汇率波动健康的标志，也体现央行的自信。

“最近人民币还算是顺应市场的吧，PMI这么差，而且美元又强势，大家肯定会有购汇的愿望的，央行硬顶不让汇价波动也没太大意思，也不是健康状态，数据不好跌的起，才是市场化啊。”一外资行交易员表示。

国家主席习近平在访美期间对汇率的表态并无明显新意，市场将继续关注。习近平稍早再次强调，不会令人民币贬值以促进出口，并称中国有决心推进以市场为导向的改革。

北京时间11:28，人民币兑美元 即期报6.3840元，上日收报6.376元。今日人民币兑美元中间价 报6.3773元，上日中间价为6.3721元。人民币兑美元即期成交额 为67.72亿美元，上日半日为45亿美元。

中国财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，当时为44.8。该指数已连续七个月处于荣枯线下方。上月终值为47.3。

在欠佳PMI数据公布后，离岸CNH一度跌至6.4340的近两周低点。“他们看到数据这么差，肯定震惊了，CNH跌得蛮快的，但估计他们也有预期了，PRICE IN（已反应）了，要大跌可能性也不大。”上述交易员称。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三触及将近三周高点，日圆则守住隔夜市场录得的较大涨幅，因有关中国经济放缓的忧虑挥之不散，打击风险信心。对全球经济增长和中国经济前景的担忧犹存，也打压市场冒险意愿，提振了避险货币和资产。

中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3840。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.604元, 上日尾盘为6.5845元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4184/6.418元, 上一交易日尾盘报6.4185元。