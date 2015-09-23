中国汇市：人民币早盘续跌至近两周低点，PMI数据不佳加重贬值压力

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
* 人民币早盘续跌至近两周低点
* 中间价三连跌下探三周新低
* 财新PMI初值创六年半新低，加重贬值压力
路透上海9月23日 - 人民币兑美元即期 周三早盘连三日下跌至近两周低点，中间价亦创三周新低。交易员称，最新公布的财新中国制造业PMI初值创六年半新低，市场对中国经济基本面忧虑加重，汇率贬值压力略有上升；但近期高层频频表态维稳汇市，人民币料难现趋势性贬值。
他们并指出，国际美元三连升至近三周高点，加重离岸CNH 跌势，早盘离岸汇价下探近两周低点，与在岸人民币价差亦略有扩大；汇市能对经济数据做出反应，这是汇率波动健康的标志，也体现央行的自信。
“最近人民币还算是顺应市场的吧，PMI这么差，而且美元又强势，大家肯定会有购汇的愿望的，央行硬顶不让汇价波动也没太大意思，也不是健康状态，数据不好跌的起，才是市场化啊。”一外资行交易员表示。
国家主席习近平在访美期间对汇率的表态并无明显新意，市场将继续关注。习近平稍早再次强调，不会令人民币贬值以促进出口，并称中国有决心推进以市场为导向的改革。
北京时间11:28，人民币兑美元 即期报6.3840元，上日收报6.376元。今日人民币兑美元中间价 报6.3773元，上日中间价为6.3721元。人民币兑美元即期成交额 为67.72亿美元，上日半日为45亿美元。
中国财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，当时为44.8。该指数已连续七个月处于荣枯线下方。上月终值为47.3。
在欠佳PMI数据公布后，离岸CNH一度跌至6.4340的近两周低点。“他们看到数据这么差，肯定震惊了，CNH跌得蛮快的，但估计他们也有预期了，PRICE IN（已反应）了，要大跌可能性也不大。”上述交易员称。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三触及将近三周高点，日圆则守住隔夜市场录得的较大涨幅，因有关中国经济放缓的忧虑挥之不散，打击风险信心。对全球经济增长和中国经济前景的担忧犹存，也打压市场冒险意愿，提振了避险货币和资产。
中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3840。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.604元, 上日尾盘为6.5845元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4184/6.418元, 上一交易日尾盘报6.4185元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计