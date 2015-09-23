中国股市：沪综指早盘收跌逾2%，受海外股市和经济数据低迷拖累

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透北京9月23日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌2.16%。分析师指出，受隔夜欧美股市大跌以及上午发布的中国财新制造业PMI初值再创六年半新低拖累，沪综指早盘低开且一路下跌，试图收复3,200点再度失败。
分析师认为，由于大盘连涨两日累计部分获利盘，且量能无法有效放大令持续上涨缺乏动能，预计大盘继续震荡整理。
早盘收市时，沪综指 报3,116.90点，跌68.72点或2.16%。上海A股半日成交1,515亿元人民币，上日全天为3,046亿元。
美国股市周二下跌，因商品市场遭抛售拖累材料股下滑，且大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放检测丑闻拖累其供应商股价下挫。欧洲股市亦重挫，因投资人担心全球经济，且德国大众汽车暴跌至四年低点，拖累整体汽车板块。
“主要是外围不太好，而且趋势又没有走出来，3,200点是区间上限屡攻不破，资金心态谨慎，欲获利了结。”光大证券分析师赵扬称。
中国9月财新制造业PMI初值再创六年半低点，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方。
早盘信息安全、锂电池等热点板块涨幅居前，北信源 等个股涨停。沪深300指数 早盘跌2.16%，创业板指数P 跌0.86%。（完） (发稿 吴晓龙；审校 林高丽)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计