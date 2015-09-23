中国债市动态：PMI初值再创低位不改现券横盘，三年国债招标结果平平

路透上海9月23日 - 中国9月财新PMI初值创下六年半新低，但银行间债市早盘现券平淡以对，收益率变化有限；一级市场上，早间三年期国债招标结果亦显平淡，中标利率定位反而略高于预期。交易员表示，市场对疲弱基本面的预期已较为充分，季末谨慎心态下，现券横盘局面可能还将延续。

北京一银行交易员称，市场对PMI初值反应不大，“都是预期中的，大家比较淡定了；而且现在这个时点，很多机构已经完成考核任务了，自然就没那么积极，投资户也懒得动，(利率水平太低)没什么吸引力。”

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.7750%/3.7700%，上日尾盘为3.7775%/3.7745%。

一级市场上，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标利率为2.92%，稍高于此前2.89%的市场预测均值；该期债边际中标利率为2.97%，投标倍数为2.02倍。

华中一银行交易员表示，当前国债绝对收益水平较低，加上地方债密集发行的挤出效应，银行配置盘对国债投标参与热情总体不高，中标利率没有大幅好于二级估值也属正常。

信用债方面，二重集团中票获控股股东受让的消息，对市场影响不太明显。上海一券商投资经理称，高评级央企债仍属于抢手品种，受二重债等预期内的风险事件干扰有限，“最近央企都没什么新发债，都是存量债券，想要买都不一定买得到。”

他提到，近期银行委外投资需求高企，债市仍有大量资金流入，不少机构面临“拿了钱不得不投债”的局面，债券收益率整体偏低、信用风险抬头而信用利差保护不足，市场对信用债后市看法较为谨慎；加上交易所回购利率近期有所上浮，杠杆操作时亦需格外警惕流动性风险。

兴业证券固定收益研究团队的报告指出，目前整体资本市场处于流动性过剩以及高收益资产稀缺的双重考验之中。前期资金涌入债市对债券的价格产生了快速的推高效应，目前资产的泡沫化和估值过高的现象在逐步显现和发酵。市场波动区间扩大的情况下，一旦受到流动性或诸如个券违约等“黑天鹅”事件冲击，泡沫化资产存在流动性枯竭的风险，值得投资者警惕。

中国财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，当时为44.8。该指数已连续七个月处于荣枯线下方。上月终值为47.3。

中国又一起信用债违约风险在最后时刻化解。中国第二重型机械集团及其子公司二重重装周二同时公告称，二重集团控股股东中国机械工业集团(国机集团)拟受让全部12二重集MTN1中票 和08二重债 。