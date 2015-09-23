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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 11:45 BJT

《全球汇市》澳元下跌而日圆走强，因之前中国公布的PMI数据较疲弱

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1133 1.1118 0.13 -7.97 1.2097

美元/日圆 119.76 120.12 -0.30 0.25 119.68

欧元/日圆 133.33 133.56 -0.17 -8.19 144.78

美元/瑞郎 0.9745 0.9746 -0.01 -1.97 0.9941

英镑/美元 1.5350 1.5362 -0.08 -1.43 1.5573

美元/加元 1.3286 1.3268 0.14 14.36 1.1618

澳元/美元 0.7030 0.7088 -0.82 -13.93 0.8168

新西兰元/美元 0.6262 0.6288 -0.41 -19.69 0.7797

澳元/日圆 84.190 85.160 -1.14 -13.85 97.750

新西兰元/日圆 74.990 75.540 -0.73 -19.80 93.310

英镑/日圆 183.83 184.57 -0.40 -1.08 186.38

澳元/新西兰元 1.1216 1.1249 -0.29 7.14 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 审校 王颖/孙国玉/汪红英/于春红/张若琪/李爽/刘秀红/孙茉莉)

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