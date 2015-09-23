《全球汇市》澳元下跌而日圆走强，因之前中国公布的PMI数据较疲弱

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1133 1.1118 0.13 -7.97 1.2097
美元/日圆 119.76 120.12 -0.30 0.25 119.68
欧元/日圆 133.33 133.56 -0.17 -8.19 144.78
美元/瑞郎 0.9745 0.9746 -0.01 -1.97 0.9941
英镑/美元 1.5350 1.5362 -0.08 -1.43 1.5573
美元/加元 1.3286 1.3268 0.14 14.36 1.1618
澳元/美元 0.7030 0.7088 -0.82 -13.93 0.8168
新西兰元/美元 0.6262 0.6288 -0.41 -19.69 0.7797
澳元/日圆 84.190 85.160 -1.14 -13.85 97.750
新西兰元/日圆 74.990 75.540 -0.73 -19.80 93.310
英镑/日圆 183.83 184.57 -0.40 -1.08 186.38
澳元/新西兰元 1.1216 1.1249 -0.29 7.14 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 审校 王颖/孙国玉/汪红英/于春红/张若琪/李爽/刘秀红/孙茉莉)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计