香港个股：阳光油砂首个油砂项目开始注入蒸气，料第四季首次产油

路透香港9月23日 - 拥有中国石化集团、中投 为股东的阳光油砂 周三称，其于加拿大首个油砂开发项目已开始注入蒸气，预计今年第四季实现首次产油。

阳光油砂于联交所一份声明中称，其于阿尔伯塔省阿萨巴斯卡West Ells项目已成功开始向目标储油层注入蒸气，公司正全力推进生产计划，以确保该项目第一阶段产油项目顺利启动并达到每日5,000桶的设计产能。

“首次实现注入蒸气是West Ells项目出油前一个重要里程碑。”阳光油砂执行主席孙国平称，“我们很高兴看到West Ells项目设备调试如期成功完成，向井组及油藏的送汽如期完成，我们期待着今年第四季实现首次产油。”

阳光油砂此前因Well Ells作业放缓而面临供应商索偿诉讼，并需要筹措资金以重新开始项目建设，几经波折之下才能迈向生产阶段。尽管项目即将投产，但由于首期生产规模较小，初期盈亏平衡点为西德克萨斯中质油（WTI）每桶60美元上方，低于加拿大同业平均的40美元上方（以每天3万桶计）。

现时美国原油期货 处于每桶46美元上方。

阳光油砂拥有West Ells地区资产100%的作业权益，West Ells最终的开发潜力为每日130,000桶。

香港时间11:39，该股持平于0.66港元。（完）

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