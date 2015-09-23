香港个股：阳光油砂首个油砂项目开始注入蒸气，料第四季首次产油

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透香港9月23日 - 拥有中国石化集团、中投 为股东的阳光油砂 周三称，其于加拿大首个油砂开发项目已开始注入蒸气，预计今年第四季实现首次产油。
阳光油砂于联交所一份声明中称，其于阿尔伯塔省阿萨巴斯卡West Ells项目已成功开始向目标储油层注入蒸气，公司正全力推进生产计划，以确保该项目第一阶段产油项目顺利启动并达到每日5,000桶的设计产能。
“首次实现注入蒸气是West Ells项目出油前一个重要里程碑。”阳光油砂执行主席孙国平称，“我们很高兴看到West Ells项目设备调试如期成功完成，向井组及油藏的送汽如期完成，我们期待着今年第四季实现首次产油。”
阳光油砂此前因Well Ells作业放缓而面临供应商索偿诉讼，并需要筹措资金以重新开始项目建设，几经波折之下才能迈向生产阶段。尽管项目即将投产，但由于首期生产规模较小，初期盈亏平衡点为西德克萨斯中质油（WTI）每桶60美元上方，低于加拿大同业平均的40美元上方（以每天3万桶计）。
现时美国原油期货 处于每桶46美元上方。
阳光油砂拥有West Ells地区资产100%的作业权益，West Ells最终的开发潜力为每日130,000桶。
香港时间11:39，该股持平于0.66港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
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路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计