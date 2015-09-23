台湾货币市场：短率持稳观望央行会议，总裁讲话稍冷却降息预期

* 央行总裁讲话略冷却降息预期 * 若不降息季底前短率料持稳 * 资金宽裕，季底过后短率走低趋势不变 记者 董永年 路透台北9月23日 - 台湾银行短率周三持稳低位。资金调度人士指出，央行理监事会议召开在即，今日总 裁彭淮南的讲话虽让市场对降息的预期稍有减缓，但谨慎观望气氛犹在。 他们表示，市场资金相当宽松，不过拆款需求仍弱。短票发行也因为企业缺乏投资运用需求而偏低，整体 供过于求的情势将会延续到下一季。 〞缺钱很好借，只是卡在蛮多银行不能跨季底。〞一位大型金融机构资调人士说。 他认为，今日彭淮南谈话内容与前两日的书面报告大致相当，听起来应该不会降息。只不过若是银行牌告 利率不动，贷款利率就降不下去，相信这也是央行会思考的面向之一。 台湾央行总裁彭淮南周三重申，台湾没有通货紧缩问题，扣除油价下跌因素，核心物价仍为上涨。将视目 前通膨压力与展望，决定是否进一步宽松。投资不振不是利率的问题，因我们的利率已经很低。 路透调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行周 四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。 本地时间12:09 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.777 32.971 台湾加权股价指数<.TWII 8,190.00 8,365.92 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.319% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.320% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.400% 0.320-0.400% --两周拆款利率区间 0.320-0.450% 0.320-0.450% **短票利率不变** 短票方面，票券商交易员表示，今日发票量不高，供不应求状况持续，市场观望周四央行理监事会议，短 票利率仍维持既有水准。 〞降与不降都有机会，这次不好猜。〞一位大型票券公司交易主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.46-0.47%，月内短票则成交在0.45-0.46%；60 天期、90天期短票分别成交在0.47%及0.48%，皆持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.468%，前日在0.46 5%；上日成交量43.92亿台币，前日87.12亿台币。 今日央行存单到期金额为1,482.8亿台币，存单到期发行金额稍晚公布。 本周台湾央行存单到期金额为1兆(万亿)287.3亿台币，余日落点分别为周四1,911.5亿、周五866.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为475亿台币，累积超额准备为4,887亿台币、 加计前期1 %的超额准备6,238亿台币。 **RP利率季底后料降** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然资金面相当宽松，不过季底审慎气氛犹在，今日多以到期续 做为主，利率维持低位。 一证券商交易员指出，市场等待周四央行理监事会议的决议，无论降息与否，季底过后利率都会调降。不 降息微调1基点，若是降息半码，降幅至少3点。 另一票券商交易员则称，季底过后RP利率调降空间仍在，预料寿险、银行与投信的抗性不大，至于企业与 个人客户，若央行有降息会比较能够接受。 今日月内证券商公债的附买回利率主要成交在0.47%，跨月在0.48%；10天期以上公司债RP主要成交在0.58 %，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 曾祥进)