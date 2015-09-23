中港个股：工行称已在境外发行20亿美元二级资本债，认购倍数近两倍

路透北京9月23日 - 中国以市值计最大银行--工商银行 周三表示，该行已在境外资本市场成功发行了其首支境外二级资本债券，募集资金将全部用于补充二级资本。

工行新闻稿称，此次发行的二级资本债券规模为20亿美元，期限为10年期，认购倍数近两倍。

“此次发行境外二级资本债，是继去年发行境外优先股以来，再次利用境外资本市场发行资本补充工具，表明工商银行利用全球资本市场的能力得到了提升。”工行相关负责人表示。

新闻稿显示，从投资者结构看，是次债券投资人主要为保险公司、基金和资产管理公司及商业银行。其中，保险公司占比37%，基金和资产管理公司占比33%，银行占比20%，主权基金占比6%，私人银行和其他机构占比4%。

从投资者地域分布来看，亚洲地区占比83%，美国地区占比10%，欧洲地区占比7%。

工行半年报显示，截至上半年末，该行核心一级资本充足率为12.13%，资本充足率为14.17%；不良贷款拨备覆盖率为163.39%。

中国银行业不良资产反弹压力加大，为缓解资本吃紧压力，商业银行纷纷通过发行优先股或二级资本债扩张资本。工行2013年曾宣布至多600亿元人民币的二级资本债券发行计划，去年8月则招标发行了首期200亿元固息二级资本债，期限10年。（完）