中港个股：工行称已在境外发行20亿美元二级资本债，认购倍数近两倍

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透北京9月23日 - 中国以市值计最大银行--工商银行 周三表示，该行已在境外资本市场成功发行了其首支境外二级资本债券，募集资金将全部用于补充二级资本。
工行新闻稿称，此次发行的二级资本债券规模为20亿美元，期限为10年期，认购倍数近两倍。
“此次发行境外二级资本债，是继去年发行境外优先股以来，再次利用境外资本市场发行资本补充工具，表明工商银行利用全球资本市场的能力得到了提升。”工行相关负责人表示。
新闻稿显示，从投资者结构看，是次债券投资人主要为保险公司、基金和资产管理公司及商业银行。其中，保险公司占比37%，基金和资产管理公司占比33%，银行占比20%，主权基金占比6%，私人银行和其他机构占比4%。
从投资者地域分布来看，亚洲地区占比83%，美国地区占比10%，欧洲地区占比7%。
工行半年报显示，截至上半年末，该行核心一级资本充足率为12.13%，资本充足率为14.17%；不良贷款拨备覆盖率为163.39%。
中国银行业不良资产反弹压力加大，为缓解资本吃紧压力，商业银行纷纷通过发行优先股或二级资本债扩张资本。工行2013年曾宣布至多600亿元人民币的二级资本债券发行计划，去年8月则招标发行了首期200亿元固息二级资本债，期限10年。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计