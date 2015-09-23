中国证券：保持对金融犯罪高压打击态势，维护金融市场秩序--最高检

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透北京9月23日 - 中国最高人民检察院公诉厅副厅长聂建华周三称，保持对金融犯罪高压打击态势，维护金融市场秩序。
他在最高检的新闻发布会上称，近期股市异动中公安机关严厉打击证券期货领域违法犯罪活动，对于公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉的相关案件，会加快审查逮捕、审查起诉的进度，对构成犯罪的，依法提起公诉。
他表示，在这一轮股市动荡中，内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券、期货市场等金融犯罪受到了社会的关注。
“对于发布虚假信息以及内幕交易和操纵证券、期货市场的行为，中国刑法第180、181、182条把这类行为规定为犯罪，并且规定了相应的处罚。对这类犯罪，我国刑法规定了双罚制，既惩罚个人又处罚单位，既处自由刑又处财产刑，刑罚是比较严厉的。”聂建华称。
近日中信证券 包括总经理程博明等在内的多名高管，因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关调查。《财经》杂志社记者王晓璐、中国证监会有关人员被公安机关要求协助调查。
其后中国证监会主席助理、党委委员张育军亦因涉嫌严重违纪目前正接受组织调查，中央已决定免去其领导职务。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计