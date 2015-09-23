澳洲经济指标总览--9月23日

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 10月6日 商品及服务收支(亿澳元) 7月 逆差24.6 逆差30.50 出口(较前月) +2% +3% 进口(较前月) 持平 +4% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 10月2日 (较前月) 7月 -0.1% +0.6% 就业市场(经季节调整) 10月15日 就业人口(较前月变动,万人) 8月 +1.74 +3.85 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.15 +1.24 失业率 6.2% 6.3% 就业参与率 65.0% 65.1% 消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.4% +2.5% 国际贸易价格指数 10月29日 进口物价(较前季) 第二季 +1.4% -0.2% 出口物价(较前季) -4.4% -0.8% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月1日 经常帐收支 第二季 赤字190.33 赤字107 商品与服务贸易收支 逆差96.41 逆差37.01 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月2日 (较前季) 第二季 +0.2% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.3% (完)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计