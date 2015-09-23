港股业绩：新世界中国上年度核心利润跌41%，今年销售目标165亿元人民币

路透香港9月23日 - 新世界中国地产 周三宣布，2014/15年度的核心利润按年大幅倒退41.3%，主要因期内竣工楼面面积减少以及物业销售毛利率下跌所致。公司将2015/16年度的物业销售目标定为165亿元人民币，较上年度完成的高7%。

截至6月底止12个月，新世界中国在撇除物业重估、汇兑差额、无形资产摊销及减值前的核心利润为26.25亿港元，上年度为44.67亿港元。公司解释，这主要由于期内竣工面积减少三成，加上物业销售毛利率按年下跌约2.7个百分点，至41.6%。

期内，该公司的租赁业务经营溢利则取得2.9%的温和增长，为5.6亿港元，主要由于上海香港新世界大厦K11购物艺术中心之出租率上升，以及武汉新世界国贸大厦重续租约后，平均租金上升。

不过，酒店业务于回顾期内则录得经营亏损2.63亿港元，同比亏损略有扩大，主要因去年9月开业的贵阳新世界酒店营运仍处初步阶段及开业前开支，以及大连新世界酒店入住率及平均房租率下降。至于其他六间酒店的整体出租率则较上年度有改善。

新世界中国表示，尽管从今年第二季度开始，部分经济指标，例如住房销售和社会融资规模有所回暖，但内地经济仍存在下行风险，外需形势仍不乐观，近月内地股市大幅波动之下，中央政府在未来一段时间内可能会维持相对宽松的货币政策。

公司相信，短期而言，相对宽松的货币政策将在一定程度上带动及支持房地产市场和固定资产投资。展望未来，一线及部份核心二线城市的楼市回暖趋势明朗，但部分三、四线城市的库存压力仍然较大，供求继续处于不平衡状态。

目前新世界中国的土地储备约2,299万平方米，当中79%位于一、二线城市。公司预计2015/16财年的签订合约物业销售额约为165亿元人民币，比上年度完成的154.26亿元人民币高7%。随着位于二及三线城市的物业项目占未来一或两年竣工项目的比例增加，公司预期物业销售的可实现整体毛利率将可维持在35%以上的水平。这将较14/15年度的为低。

公布业绩前，新世界中国早盘跟随大市走低，跌2.43%，报4.41港元。（完）

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