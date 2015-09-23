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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 13:05 BJT

标题新闻：未来两年62%品味铁矿石价格将在每吨50美元上下，因中国钢铁需求见顶--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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