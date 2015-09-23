中国并购：中企境外并购仍处起步阶段，缺乏活跃交易者--贝恩

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透上海9月23日 - 国际知名咨询公司--贝恩周三发布最新研究报告称，虽然中国企业境外并购已超过外企在华并购，成为净资本输出国，但中企境外并购仍处于起步阶段，且缺乏交易活跃的“登山家”群体。
“登山家”定义为每年至少有一宗并购，累计并购规模大于收购方市值75%的企业。据贝恩研究，无论是中国还是全球，“登山家”的股东总回报往往是不常参与规模性并购的公司或市场平均水平的1.5倍左右；而且“登山家”更加大胆，往往会进军新的业务领域。
在分析研究大陆934家公司后，被贝恩定义为“登山家”的中国公司仅三家，即兖州煤业 、中国燃气 和云南城投集团；而国际“登山家”典型的企业代表包括通用电气 、思科 及日本朝日集团 等。
贝恩公司全球合伙人、亚太区兼并收购业务主席梁霭中表示，当前在中国，活跃的收购方相对集中在资源导向（矿山、资源和房地产）和TMT（科技、媒体和电信）行业，这与中国目前所处的发展阶段相关。不过，随着中国内需贡献逐步提高，未来中企亦会更关注研发、品牌及高科技领域。
贝恩大中华区兼并收购业务主席杨奕琦指出，境外并购在中国仍处于起步阶段，目前境外并购占中企并购总额的13%，全球平均水平则为50%。
她认为，在国家政策推动、企业全球化布局及中国经济体量稳步提高等大背景下，中国企业境外并购的趋向仍将继续。而人民币贬值及美国升息等宏观因素，不会成为中企海外并购的主要障碍。
贝恩该份报告还提到，全球并购“登山家”的三大并购经验，可为中国企业所借鉴，即清晰且差异化的并购战略与稳健的交易主题、充分且严谨的尽职调查、主动而节制的整合规划与执行。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计