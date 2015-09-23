中国并购：中企境外并购仍处起步阶段，缺乏活跃交易者--贝恩

路透上海9月23日 - 国际知名咨询公司--贝恩周三发布最新研究报告称，虽然中国企业境外并购已超过外企在华并购，成为净资本输出国，但中企境外并购仍处于起步阶段，且缺乏交易活跃的“登山家”群体。

“登山家”定义为每年至少有一宗并购，累计并购规模大于收购方市值75%的企业。据贝恩研究，无论是中国还是全球，“登山家”的股东总回报往往是不常参与规模性并购的公司或市场平均水平的1.5倍左右；而且“登山家”更加大胆，往往会进军新的业务领域。

在分析研究大陆934家公司后，被贝恩定义为“登山家”的中国公司仅三家，即兖州煤业 、中国燃气 和云南城投集团；而国际“登山家”典型的企业代表包括通用电气 、思科 及日本朝日集团 等。

贝恩公司全球合伙人、亚太区兼并收购业务主席梁霭中表示，当前在中国，活跃的收购方相对集中在资源导向（矿山、资源和房地产）和TMT（科技、媒体和电信）行业，这与中国目前所处的发展阶段相关。不过，随着中国内需贡献逐步提高，未来中企亦会更关注研发、品牌及高科技领域。

贝恩大中华区兼并收购业务主席杨奕琦指出，境外并购在中国仍处于起步阶段，目前境外并购占中企并购总额的13%，全球平均水平则为50%。

她认为，在国家政策推动、企业全球化布局及中国经济体量稳步提高等大背景下，中国企业境外并购的趋向仍将继续。而人民币贬值及美国升息等宏观因素，不会成为中企海外并购的主要障碍。