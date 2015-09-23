台湾经济：下修今年成长率预估至1.15%，明年预计2.3%--元大宝华

路透台北9月23日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三表示，下修2015年台湾经济成长率预估至1.15%，并预测2016年经济成长率为2.30%。

其同时下修今年消费者物价指数预测为下跌0.21%，明年则预估上涨0.82%；至于2015年美元兑台币汇率均价32.2，并预测2016年均价为33.4。

元大宝华表示，中国悲观的经济数据频仍，救市及改革政策加深市场焦虑，导致全球金融市场陷入剧烈动荡。尤其令人担心的是，恐惧会弱化民众与企业的消费和投资行为，让经济出现自我实现的恶性循环。

台湾经济成长表现疲软，周一甫公布的外销订单不但出现连五个月衰退，若去除春节因素，8月外销订单年减8.3%更创下六年最大降幅。