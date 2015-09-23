台湾经济：下修今年成长率预估至1.15%，明年预计2.3%--元大宝华

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透台北9月23日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三表示，下修2015年台湾经济成长率预估至1.15%，并预测2016年经济成长率为2.30%。
其同时下修今年消费者物价指数预测为下跌0.21%，明年则预估上涨0.82%；至于2015年美元兑台币汇率均价32.2，并预测2016年均价为33.4。
元大宝华表示，中国悲观的经济数据频仍，救市及改革政策加深市场焦虑，导致全球金融市场陷入剧烈动荡。尤其令人担心的是，恐惧会弱化民众与企业的消费和投资行为，让经济出现自我实现的恶性循环。
台湾经济成长表现疲软，周一甫公布的外销订单不但出现连五个月衰退，若去除春节因素，8月外销订单年减8.3%更创下六年最大降幅。
台湾官方此前预估今年经济成长率仅1.56%，创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现“贫血式成长”。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计