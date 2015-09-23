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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 14:06 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：中国制造业PMI欠佳，疲弱市场信心雪上加霜

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* 美元/日圆跌0.34%，澳元/美元、澳元/日圆下挫0.87%，新西兰元/美元跌0.52%

* 美元/印尼卢比涨1.07%，美元/马币涨1.26%，美元/新加坡元升0.48%，美元/人民币涨0.12%

* E-迷你标普期指跌0.83%，中国沪综指跌1.98%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫2.63%，布兰特原油跌0.45%，现货金近持平

* 中国财新制造业PMI初值再创六年半新低，下半年经济增长形势严峻

* 习近平展开访美之旅，寻求加强贸易和安全互信

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 许娜)

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