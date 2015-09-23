台湾债市：10年券殖利率微收跌，惟量能不彰观望明日央行理监事会决议

* 指标10年公债殖利率微收跌 * 交投清淡观望央行理监事会 * 第四季公债发行1,250亿台币 * 明日104/12主交投料在1.16-1.20% 路透台北9月23日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周三微收跌；交易员表示，由于美债 殖利率上日收跌及台股重挫失守8,200点，带动104/12殖利率跌近1.17%；不过周四央行理监事会的变数当前， 市场观望气氛相当浓厚，台债维持量缩盘整格局不变。 至于财政部稍早公布第四季将发行1,250亿台币甲类公债。其中10月将发行五年期公债350亿台币及20年期 公债300亿台币。 交易员认为，今年整体公债发行金额仅6,053.026亿台币，创金融海啸以来新低 量，仅较今年公债到期金额4,650亿增加1,403亿，净增幅也相对偏少，较利于台债殖利率持于低档整理。 他们指出，尽管104/12随美债开低，但市场追价意愿不足，令该券殖利率暂在1.175%附近狭幅整理，毕竟 市场对本次央行理监事会利率决策的看法仍显分歧，交投续以短线抛补及调整部位为主，暂缺乏明确方向。 〞大部分押宝的都买定离手了。〞一位大型证券台债交易员说。 五年新券104/13将于明起展开发行前交易，大型民营银行台债交易员称，目前市场聚焦央行理监事会议结 果，明日五年新券交投料不热络，暂待央行理监事会后记者会释出进一步消息指引，另位证券交易员则预估明 日104/13开价区间落在0.80-0.85%。 交易员预估，明日10年公债104/12殖利率主要区间暂看在1.16-1.20%；五年公债104/9殖利率主要区间则 暂看在0.80-0.82%。 美国公债价格上扬，因对全球经济的担忧挥之不去引发全球股市和商品市场下挫，并激活了对较低风险公 债的避险需求；指标10年期公债价格上扬24/32，收益率报2.127%，较周一尾盘跌9个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 -1.26 1.1735% 1.1700-1.1800% 92.50 此外，台湾股市 周三大幅收跌逾2%，随亚股走低。分析师表示，国际股市大跌引发亚股走势不佳 ，中国今日公布的PMI数据意外疲弱，也使得股市卖压加剧。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 9/23(三)：美国9月Markit制造业PMI初值；欧元区、德国及法国等9月Markit制造业PMI初值；新西兰8月 进出口及贸易收支；加拿大7月零售销售；法国第二季国内生产总值(GDP)修正值；欧洲央行总裁德拉吉在欧洲 议会听证会上发言；英国央行举行金融政策委员会(FPC)会议；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶 轮社发表讲话。 9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国 芝加哥联储8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法 国公布9月企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦 在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表 有关货币政策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。 9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国 第二季企业获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币 政策新方向”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/12 1.1735 5 104/9 0.8000 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)