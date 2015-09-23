更新版 1-中国汇市：人民币三连跌至三周低点，PMI数据不佳加重贬值压力

* 人民币与中间价双双跌至三周低点 * 财新PMI初值创六年半新低，加重贬值压力 * 离岸CNH跌至6.43元附近，两地价差扩至450点子左右 * 购汇需求亦有所上升，成交有所放大 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海9月23日 - 人民币兑美元即期 周三收跌至三周低点，中间价亦连三 日下跌创三周新低。交易员称，最新公布的财新中国制造业PMI初值创六年半新低，市场对 中国经济基本面忧虑加重，汇率贬值压力略有上升，购汇需求亦有所上升，成交有所放大； 但近期高层频频表态维稳汇市，人民币料难现趋势性贬值。 他们并指出，国际美元升近三周高点，加重离岸CNH 跌势，午后离岸汇价再度 扩大跌幅，与在岸人民币价差扩大至逾450个点子；但尾市央行入市干预即期市场，震慑自 营购汇需求。 “尾市明显是针对自营购汇的，半个小时内涨40多个点又跌回盘整区间，震慑这些做空 的资金，之前也有过。”一中资行交易员表示。 另一外资行交易员亦表示，最近人民币还算是顺应市场，经济数据差而美元又强势，客 盘购汇需求上升，央行硬顶不让汇价波动并不是健康状态，数据不好跌的起，才是市场化表 现。 国家主席习近平在访美期间对汇率的表态并无明显新意，市场将继续关注。习近平稍早 再次强调，不会令人民币贬值以促进出口，并称中国有决心推进以市场为导向的改革。 前述中资行交易员认为，按照以往经验，习主席访美期间在岸人民币应该不会接连贬值 ，“今天蛮意外的，中间价三连跌，在岸这边也是跟跌，今天交易量也上来了。” 人民币兑美元即期成交量 为223亿美元，较上日143亿美元放大超五成 。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。 今日最新公布的财新中国制造业PMI初值创出六年半新低，中国经济下行压力仍较大 。PMI数据公布后，离岸CNH一度跌至6.4340的近两周低点。“他们看到数据这么差，肯定震 惊了，CNH跌得蛮快的，但估计他们也有预期了，PRICE IN（已反应）了，要大跌可能性也 不大。”上述交易员称。 人民币期权隐含波动率亦 有所抬升，反应市场对汇率贬值预期仍难消。而 有消息人士亦向路透透露，国有大行今日在海外干预离岸CNH，缓解离岸跌势，两地价差料 难持续扩大。 全球汇市方面，澳元和新西兰元周三下滑，之前发布的中国制造业采购经理人指数(PMI )初值降至六年半低位，给全球经济成长前景蒙上阴影。 新兴汇市方面，多数新兴亚洲货币周三下滑，因中国制造业数据令人失望加剧对全球经 济增长放缓的担忧，且美元走强。印尼卢比兑美元 触及17年低点，马来西亚林吉特兑 美元 跌至近两周低位，这也是1998年该国实施盯住美元汇制之前的汇率水平；而新 加坡坡元兑美元 触及逾两周低位。 中国外汇交易中心周三更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3837。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3839 6.376 -0.12% 中间价 6.3773 6.3721 -0.08% 成交额 222.64亿美元 143亿美元 日内波动幅度(pips) 62 日高6.3793 日低6.3855 今年以来升贬幅度 -2.82% 2005年汇改以来升贬幅度 29.65% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,288 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4295 6.4158 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.61 6.5845 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良/杨淑祯)