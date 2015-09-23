中国经济：31个省市2014年度节能目标全部完成--发改委

路透北京9月23日 - 中国国家发展和改革委员会周三发布公告称，对各省（区、市）2014年度节能目标完成情况、措施落实情况进行了现场评价考核，31个省市2014年度节能目标全部完成。

其中超额完成等级的五个省市，包括北京、河北、上海、江苏、浙江；天津、山西、内蒙古、西藏、陕西、甘肃、宁夏等24个省（区、市）考核结果为完成等级；青海、新疆考核结果为基本完成等级。

发改委并称，2015年是完成“十二五”(2011-2015年)节能目标的关键一年，各地区、各部门要认真落实有关节能工作部署，确保完成全国“十二五”节能约束性目标。

根据国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知，到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%（比2005年的1.276吨标准煤下降32%）。“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。