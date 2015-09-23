台湾股市：随亚股大幅收跌逾2%，中国PMI数据疲弱令卖压加剧

路透台北9月23日 - 台湾股市周三大幅收跌逾2%，随亚股走低。分析师表示，国际股市大跌引发亚股走势不佳，中国今日公布的PMI数据意外疲弱，也使得股市卖压加剧。

台湾加权股价指数 收跌2.06%或8,193.42点；今日成交初值 为797.60亿台币，上交易日修正后为704.39亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞虽然今天大跌，但涨多拉回也是合理，也没跌破月线。〞目前月线在8,184点。

他也认为，目前外资持有1.9万口左右的台指期多单，显示对股市后势并不看淡。而虽台股短线有下行压力，但整理过后仍不排除台股在季底出现一波作帐行情。

日盛投顾协理锺国忠则认为，台股指数来到8,150-8,200点附近，有月线的支撑，虽然月线现在上弯，但是季线仍然往下走。

他指出，中秋节前后估计月线和季线将在8,300点附近交叉，是变盘契机。〞究竟是黄金交叉、还是死亡交叉，要看到时候消息面。〞他说。

中国9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方，包括生产、新订单、就业在内的主要分项指数全面回落，凸显当前制造业面临内外需疲弱、通缩加剧、人员流失等多重困境。

此外，台湾央行明日将召开第三季理监事会议，因经济前景气不佳，市场认为央行有降息的可能。这也是市场观望的变数之一。

台湾央行总裁彭淮南周三重申，台湾没有通货紧缩问题，扣除油价下跌因素，核心物价仍为上涨。

路透此前调查显示，超过半数的受访者认为，随着美联储(FED)决议维持利率不变，台湾央行周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

本地时间14:26，MSCI亚太明晟指数 跌2.56%，中国股市沪综指 跌1.33%，至于韩股 则收跌1.89%。(完)

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