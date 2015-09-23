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市场报道 | 2015年 9月 23日 星期三 14:25 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走向将重新聚焦于经济数据

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* 中国9月财新制造业采购经理人指数(PMI)初值47.0，再创六年半新低，为亚洲金融市场表现奠定基调

* 中国股市下跌1.8%，美国股指期货下跌0.87%

* 欧元/美元在1.1105-41区间波动，关注接下来公布的PMI数据

* 经济疲软、法国国内生产总值(GDP)及各国PMI将成为关注焦点

* 法国第二季GDP料持平于前季，法国9月制造业PMI初值料为48.5，上月为48.3

* 欧元区综合PMI料为54.1，上月为54.3；德国制造业PMI料从前月的53.3降至52.8

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)

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