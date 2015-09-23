新兴汇市：多数新兴亚币下滑，因中国PMI数据不佳和美元走强

进口商月末支付引发的美元需求增加，这令印尼卢比进一步承压。

印尼官方的雅加达银行同业现货汇率 定在14,623卢比，为2013年推出以来的最低水平。

**马币**

马币兑美元下跌1.2%至4.3500马币，为9月10日触及17年半低点以来的最低水平。

马来西亚外汇储备在9月前两周有所上升。

**坡元**

坡元兑美元一度下跌0.6%至1.4250坡元，为9月8日触及六年低点以来的最低水准。

数据显示，新加坡8月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.8%，创2009年底来最大同比降幅。

分析师表示，该数据可能令新加坡金管局在10月份政策会议上决定放松货币政策。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.98 120.12 +0.12 -0.27 119.66

坡元 1.4214 1.4167 -0.33 -6.71 1.3260

台币 32.813 32.971 +0.48 -3.34 31.718

韩元 1189.90 1179.20 -0.90 -7.61 1099.30

泰铢 36.18 35.97 -0.58 -9.07 32.90

菲律宾披索 46.76 46.59 -0.36 -4.36 44.72

印尼卢比 14635.00 14495.00 -0.96 -15.41 12380.00

印度卢比 65.96 65.88 -0.12 -4.44 63.03

马币 4.3405 4.2960 -1.03 -19.44 3.4965

人民币 6.3823 6.3760 -0.10 -2.79 6.2040

(完)

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