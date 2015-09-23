新兴汇市：多数新兴亚币下滑，因中国PMI数据不佳和美元走强

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
进口商月末支付引发的美元需求增加，这令印尼卢比进一步承压。
印尼官方的雅加达银行同业现货汇率 定在14,623卢比，为2013年推出以来的最低水平。
**马币**
马币兑美元下跌1.2%至4.3500马币，为9月10日触及17年半低点以来的最低水平。
马来西亚外汇储备在9月前两周有所上升。
**坡元**
坡元兑美元一度下跌0.6%至1.4250坡元，为9月8日触及六年低点以来的最低水准。
数据显示，新加坡8月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.8%，创2009年底来最大同比降幅。
分析师表示，该数据可能令新加坡金管局在10月份政策会议上决定放松货币政策。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.98 120.12 +0.12 -0.27 119.66
坡元 1.4214 1.4167 -0.33 -6.71 1.3260
台币 32.813 32.971 +0.48 -3.34 31.718
韩元 1189.90 1179.20 -0.90 -7.61 1099.30
泰铢 36.18 35.97 -0.58 -9.07 32.90
菲律宾披索 46.76 46.59 -0.36 -4.36 44.72
印尼卢比 14635.00 14495.00 -0.96 -15.41 12380.00
印度卢比 65.96 65.88 -0.12 -4.44 63.03
马币 4.3405 4.2960 -1.03 -19.44 3.4965
人民币 6.3823 6.3760 -0.10 -2.79 6.2040
(完)
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路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计