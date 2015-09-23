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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 14:59 BJT

澳洲股市：跌至逾两年低点，因中国担忧打击投资者人气

路透悉尼9月23日 - 澳洲股市周三跌至逾两年低点，因对澳洲最大贸易伙伴国--中国经济前景的担忧导致大宗商品价格下跌，从而打击了整体人气。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘跌2.1%，或105.5点至4,998.1点，为2013年7月以来最低水平。该指数今年以来累计下跌7.6%。(完)

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