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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 15:09 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在周线图上一目均衡转换线下方有卖单

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* 美元/日圆上档仍充满阻力

* 当中包括周线图上的一目均衡转换线，目前位于120.72

* 市场持续在三角旗形中整固，该三角旗形每日以8个跳动点的速度收敛

* 三角旗形的底部为119.16，顶部位于121.00

* 计画在120.60做空，因预期三角旗形完成后将转空

* 技术图表 link.reuters.com/wev65w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 许娜)

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