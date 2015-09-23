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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 15:25 BJT

路透基点：海通恒信完成21亿元人民币融资贷款--TRLPC

路透香港9月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，总部位于上海的海通恒信国际租赁有限公司(简称：海通恒信)已完成21亿元人民币(3.29亿美元)三年期境内融资。

独家牵头行兼簿记行、额度代理行--中国银行承贷5亿元人民币，其余部分由中国农业银行、交通银行、中国建设银行、招商银行、中国工商银行及上海农村商业银行共同承贷。

借款方为海通恒信子公司海通恒信融资租赁(上海)有限公司。

其中一位消息人士称，贷款利率约为中国人民银行基准利率的100%。

贷款所得用于营运资金。签约于8月中旬完成。

海通恒信在中国建筑、医疗、教育和信息科技等领域为中小企业提供设备租赁服务。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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