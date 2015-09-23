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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 15:21 BJT

标题新闻：印度无需更多财政刺激，尽管本财年经济增长料为8.1-8.5%目标低端--首席经济顾问

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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