国际油市：油价小涨，因美国原油库存下降抵消中国经济放缓的影响

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
0713 GMT，布兰特原油期货报49.24美元，较上日结算价上涨0.16美元。美国原油期货 下跌0.30美元，报每桶46.66美元。
尽管价格上涨，分析师表示油市前景依旧晦暗。
全球市场/中国财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，当时为44.8，这进一步证明中国经济放缓势头的确立。
Energy Aspects周三称：“中国经济放缓在持续，制造业产出和投资增速均未能达标...经济未见复苏信号之下，7%的官方增长目标或很难实现。”
Energy Aspects还预计，今年下半年的全球原油日需求将仅会增长100万桶，低于上半年近200万桶的日增幅。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/王洋; 审校 李春喜/张荻)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计