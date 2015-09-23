国际油市：油价小涨，因美国原油库存下降抵消中国经济放缓的影响

0713 GMT，布兰特原油期货报49.24美元，较上日结算价上涨0.16美元。美国原油期货 下跌0.30美元，报每桶46.66美元。

尽管价格上涨，分析师表示油市前景依旧晦暗。

全球市场/中国财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，当时为44.8，这进一步证明中国经济放缓势头的确立。

Energy Aspects周三称：“中国经济放缓在持续，制造业产出和投资增速均未能达标...经济未见复苏信号之下，7%的官方增长目标或很难实现。”

Energy Aspects还预计，今年下半年的全球原油日需求将仅会增长100万桶，低于上半年近200万桶的日增幅。(完)

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