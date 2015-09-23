欧洲个股：道达尔缩减资本支出，确认股息无虞

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透伦敦9月23日 - 法国大型石油生产商道达尔 周三表示，将进一步降低资本及运营费用，以应付油价偏低景况，但该公司向市场保证股息无虞，这主要拜公司大幅增产之赐。
缩减成本的举动强化了道达尔先前采取的种种抵御油价动荡措施，同时也与其他主要产油业者的做法相仿。在大型石油生产商中，除了意大利石油生产商埃尼集团(Eni) 宣布调降股息之外，多数业者都认为股息派发是支撑股价的关键因素。
道达尔在伦敦投资人与媒体简报会上表示，自2016年起将资本支出降至200-210亿美元，然后自2017年起降至170-190亿美元；该公司2015年资本支出为230-240亿美元，最高在2013年达到280亿美元。
该公司同时将到2017年缩减营业费用目标调高至30亿美元，先前设定目标为20亿美元。
道达尔表示，2014-2017年间，产出预料将每年增加6-7%，而2014-2019年间的平均增幅则为5%。
“集团已经展现出在2015上半年调降油价的韧性。资本纪律、进一步缩减营业费用、以及产出扩张等，将会让现金流有所改善。集团确认油价在每桶60美元时，2017年内生性自由现金流将可以支应股息，”道达尔表示。(完) (编译 张明钧; 审校)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计