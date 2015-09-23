欧洲个股：道达尔缩减资本支出，确认股息无虞

路透伦敦9月23日 - 法国大型石油生产商道达尔 周三表示，将进一步降低资本及运营费用，以应付油价偏低景况，但该公司向市场保证股息无虞，这主要拜公司大幅增产之赐。

缩减成本的举动强化了道达尔先前采取的种种抵御油价动荡措施，同时也与其他主要产油业者的做法相仿。在大型石油生产商中，除了意大利石油生产商埃尼集团(Eni) 宣布调降股息之外，多数业者都认为股息派发是支撑股价的关键因素。

道达尔在伦敦投资人与媒体简报会上表示，自2016年起将资本支出降至200-210亿美元，然后自2017年起降至170-190亿美元；该公司2015年资本支出为230-240亿美元，最高在2013年达到280亿美元。

该公司同时将到2017年缩减营业费用目标调高至30亿美元，先前设定目标为20亿美元。

道达尔表示，2014-2017年间，产出预料将每年增加6-7%，而2014-2019年间的平均增幅则为5%。