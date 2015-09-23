表格：外资在韩国股市卖超4,729亿韩元，为连续第三日卖超

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透首尔9月23日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超4,729亿韩元，为连续第三日卖超，期间累计卖超6,836亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月23日 -472.9 46.8 389.9
^9月22日 -18.6 112.9 -101.7
9月21日 -192.1 -110.6 253.7
9月18日 172.4 -10.5 -198.1
9月17日 126.4 134.4 -268.5
9月16日 222.3 359.0 -591.1
9月15日 -115.9 211.1 -134.1
9月14日 -58.0 -31.7 50.3
9月11日 -56.3 -34.8 32.4
9月10日 -229.4 600.4 -377.8
9月 9日 -149.1 538.2 -388.6
9月 8日 -249.7 174.9 23.5
9月 7日 -285.3 267.7 -22.0
9月 4日 -23.1 -222.5 204.1
9月 3日 -120.9 -40.6 142.3
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本月以来 -1,545.0 1,782.8 -778.2
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今年以来 1,077.3 -5,015.4 2,707.5
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注：^ 9月22日为修正后数据。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计