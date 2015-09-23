全球金市：黄金涨至1,125美元附近，大众汽车丑闻打击铂金至六年半新低

“铂金依然处在始于2014年中的下行通道内，如果近来基本金属、美元和汽车类股动荡的走势持续下去，铂金显然有可能跌破每盎司900美元，”MKS Group的交易员Alex Thorndike说。

黄金矿业服务公司(GFMS)的资深贵金属需求分析师Erica Rannestad说，如果监管机构披露更广泛的行业违规做法，而且环保意识强的欧洲驾车者改用汽油车，则可能“改变铂金的前景”。

现货金 涨0.2%至每盎司1,126.70美元，过去两个交易日累计下跌1.3%。

金价稍早曾承压，受有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年升息的预期提振，美元升至近三周高点，但随后回吐部分涨幅。

但交易员表示，对中国经济的担忧导致股市下跌，这在亚洲交易时段尾盘时为金价提供了支持。

亚洲股市周三或将创下一个月以来的最大单日跌幅，因之前的一项民间调查显示，中国9月制造业活动指数意外降至六年半低点。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持仓增长，也支撑了周三的金价。该基金周二的黄金持仓增长0.18%至675.80吨，为近一个月来首次增长。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1126.7 2.1 0.19

现货银 14.78 0.06 0.41

现货铂金 936.55 2.55 0.27

现货钯金 620.22 14.72 2.43

COMEX期金 1126.2 1.4 0.12

COMEX期银 14.77 0.014 0.09

汇率

欧元/美元 1.1141

美元指数 96.266

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金