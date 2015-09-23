全球金市：黄金涨至1,125美元附近，大众汽车丑闻打击铂金至六年半新低

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
“铂金依然处在始于2014年中的下行通道内，如果近来基本金属、美元和汽车类股动荡的走势持续下去，铂金显然有可能跌破每盎司900美元，”MKS Group的交易员Alex Thorndike说。
黄金矿业服务公司(GFMS)的资深贵金属需求分析师Erica Rannestad说，如果监管机构披露更广泛的行业违规做法，而且环保意识强的欧洲驾车者改用汽油车，则可能“改变铂金的前景”。
现货金 涨0.2%至每盎司1,126.70美元，过去两个交易日累计下跌1.3%。
金价稍早曾承压，受有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年升息的预期提振，美元升至近三周高点，但随后回吐部分涨幅。
但交易员表示，对中国经济的担忧导致股市下跌，这在亚洲交易时段尾盘时为金价提供了支持。
亚洲股市周三或将创下一个月以来的最大单日跌幅，因之前的一项民间调查显示，中国9月制造业活动指数意外降至六年半低点。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持仓增长，也支撑了周三的金价。该基金周二的黄金持仓增长0.18%至675.80吨，为近一个月来首次增长。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1126.7 2.1 0.19
现货银 14.78 0.06 0.41
现货铂金 936.55 2.55 0.27
现货钯金 620.22 14.72 2.43
COMEX期金 1126.2 1.4 0.12
COMEX期银 14.77 0.014 0.09
汇率
欧元/美元 1.1141
美元指数 96.266
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/张荻)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计