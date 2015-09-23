人民币衍生品：美元掉期曲线整体持稳，一周期升水因假期因素抬升明显

路透上海9月23日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三略微抬升，其中一年期 小幅上涨，暂时受制于1,300点子整数关口。交易员称，自9月监管层重拳出击整治套利，不仅对境内远期购汇收取风险准备金等，还适时干预离岸市场，着力缩小两地价差，套利需求进一步出清，且即期市场渐趋稳定，预计国庆节前掉期曲线仍有望持稳。

他们并表示，一周期掉期升水点本周上升明显，一方面周二资金略偏紧张，另一方面因一周掉期面临跨国庆节长假，导致掉期升水明显上升，接近两周期升水点；当然短端资金整体仍偏宽松，不太可能出现极端情况，短端掉期整体亦将保持平稳。

“实需的当然会照常，但套利需求确实少了很多，感觉没有出方向，习主席在美国也没讲什么有冲击性的话，所以还需要在观察吧。”一外资行交易员表示。

国家主席习近平在访美期间对汇率的表态并无明显新意，市场将继续关注。习近平稍早再次强调，不会令人民币贬值以促进出口，并称中国有决心推进以市场为导向的改革。

本周因国际美元重返强势，离岸CNH 跌幅较境内大，两地价差也小幅拉大，但日前中国央行针对个别银行跨境购售业务调整平仓手续费至0.3%，进一步封堵套利渠道，交易员认为，套利资金在即期和掉期市场很难在掀起波澜。

今日最新公布的财新中国制造业PMI初值创出六年半新低，中国经济下行压力仍较大 ，人民币期权隐含波动率 有所抬升，反应市场对汇率贬值预期仍难消。而有消息人士亦向路透透露，国有大行今日在海外干预离岸CNH，缓解离岸跌势，两地价差料难持续扩大。

截止北京时间15:30，美元/人民币一周期掉期 报98个点子，一个月期 报199个点子，一年期掉期美元升水 报1,295个点子，分别较上周五上涨139.02%、下跌9.55%、上涨0.39%。

中国银行间市场周三供求依旧较为平衡，作为主要需求品种的隔夜回购利率 早盘变动不大。若明日公开市场逆回购依需求转为14天期，无疑将助缓跨月资金压力。中国央行公开市场周二进行500亿7天期逆回购操作，规模与上周持平，利率亦持平2.35%。