香港房地产：第三季中小型住宅楼价升幅放缓，上升动力缺乏--中原地产

路透香港9月23日 - 香港物业代理--中原地产周三发布的数据显示，今年第三季本港中小型住宅楼价升幅按季上升2.5%，升幅较前两季度均明显放缓；由于楼价欠缺上升动力，该行预期第四季楼价将继续窄幅徘徊。

中原地产指出，截至9月15日止全港私人住宅A、B、C类单位（实用面积分别为40平方米以下、40-69.9平方米及70-99.9平方米）于第三季的平均买卖金额为587万港元，比第二季的573万港元升2.5%，并连升五个季度共28.3%。

但该行研究部高级联席董事黄良昇表示，虽然中小型单位售价持续上升，但升幅明显收窄，第三季升幅明显较第二季的6.3%及第一季的6.0%放缓。早前股市大跌，市场观望气氛浓厚，加上经济前景未明，利率维持不变，令二手成交胶着，以致楼价欠缺上升动力，预期第四季楼价继续窄幅徘徊。

A、B、C类单位在第三季的按季分幅分别为1.4%、2.8%及0.6%。