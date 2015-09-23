香港房地产：第三季中小型住宅楼价升幅放缓，上升动力缺乏--中原地产

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透香港9月23日 - 香港物业代理--中原地产周三发布的数据显示，今年第三季本港中小型住宅楼价升幅按季上升2.5%，升幅较前两季度均明显放缓；由于楼价欠缺上升动力，该行预期第四季楼价将继续窄幅徘徊。
中原地产指出，截至9月15日止全港私人住宅A、B、C类单位（实用面积分别为40平方米以下、40-69.9平方米及70-99.9平方米）于第三季的平均买卖金额为587万港元，比第二季的573万港元升2.5%，并连升五个季度共28.3%。
但该行研究部高级联席董事黄良昇表示，虽然中小型单位售价持续上升，但升幅明显收窄，第三季升幅明显较第二季的6.3%及第一季的6.0%放缓。早前股市大跌，市场观望气氛浓厚，加上经济前景未明，利率维持不变，令二手成交胶着，以致楼价欠缺上升动力，预期第四季楼价继续窄幅徘徊。
A、B、C类单位在第三季的按季分幅分别为1.4%、2.8%及0.6%。
发展局局长陈茂波稍早指出，本港新住宅单位供应正逐步增加，且有近七成是中小型单位；鉴于现时本港以至全球经济前景似乎变得更不明朗，有意置业的巿民应当倍加留神，小心衡量风险。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计