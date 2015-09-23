更新版 1-新加坡经济：8月核心通胀放缓，提高金管局进一步放松政策的机率

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路透新加坡9月23日 - 新加坡周8月核心消费者物价指数(CPI)年增速出人意料的下滑，这支持了新加坡金管局在下个月会议上出台进一步宽松措施的前景，因新加坡经济可能在第三季陷入技术性衰退的风险增大。

新加坡8月核心CPI较上年同期上升0.2%，低于路透调查预估的上升0.4%。

8月整体CPI较上年同期下降0.8%，为连续第十个月同比下滑，并创下2009年末以来最大降幅。

“我的基本观点仍是新加坡金管局10月会维持政策不变，但我认为，放松政策的风险相当高，而且还在增大，”瑞士信贷分析师Michael Wan说。

中国经济放缓打压了亚洲依赖出口的经济体，其中包括新加坡。上周的数据显示，新加坡8月经季调非石油国内出口较前月意外下降4.6%。

这增加了第三季经济萎缩的风险，有可能将该国拉入技术性衰退。