路透伦敦9月23日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元抛盘已到达云区顶部及55日移动均线切入位1.1124/21。接下来料将有小幅反弹，但可能在1.1200遇阻。若跌穿9月3日低位1.1087，将触发向云区底部约1.1023及通道底部1.0943的跌势。而若上涨将在1.1330/35遇首道阻力，1.1460/70区域似乎是目前的顶部所在。

美元/日圆：处于整固状态，120.42-121.80有多道阻力位。目前我们仍在121.35/80区域下方向空。市场最近未能突破61.8%回档位121.80，预计该水平将继续限制涨幅，接下来料再次测试118.33/25(3月低位)，然后是年内及近期低位116.15/115.85。

美元/瑞郎：继最近自云区底部0.9527强力反弹后，维持上行压力，0.9527被视为短期低位。表明存在上探近期高位0.9903的空间。需冲破该点位才能试探心理阻力位1.00及年内高位1.0295。

英镑/美元：最近试探78.6%回档位1.5678失败后，昨日遭大幅抛盘，已触及首道目标位200日移动均线切入位及上周低位1.5343/29。目前艾略特波浪指标预示汇价将跌向6月低位1.5172，跌穿该水平后将下探61.8%回档位1.5088，然后是78.5%回档位1.4895。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1125 1.1118 0.06 -8.04 1.2097

美元/日圆 120.16 120.12 0.03 0.59 119.68

欧元/日圆 133.67 133.66 0.01 -7.95 144.77

美元/瑞郎 0.9759 0.9746 0.13 -1.83 0.9941

英镑/美元 1.5336 1.5362 -0.17 -1.52 1.5573

美元/加元 1.3271 1.3268 0.02 14.23 1.1618

澳元/美元 0.7040 0.7088 -0.68 -13.81 0.8168

新西兰元/美元 0.6266 0.6288 -0.35 -19.64 0.7797

欧元/瑞郎 1.0862 1.0844 0.17 -9.68 1.2026

欧元/英镑 0.7249 0.7234 0.21 -6.52 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3559 9.3452 0.11 -0.56 9.4688

美元/挪威克朗 8.2780 8.2865 -0.10 10.79 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价