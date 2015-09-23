金属期市：伦铜从近四周低点反弹，但对中国的担忧挥之不去

0740GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.5%至每吨5,104.50美元。前一交易日跌3.6%，创两个多月最大单日跌幅。

“这归因于一些获利了结及部分商品交易顾问(CTA)基金空头回补。CTA削减空头已有一两周的时间，”伦敦一交易商表示，并称交易商仍对近期走向惴惴不安，目前还不清楚底部是否已经形成。

“我预计铜价会跌至4,500-4,200美元，因为市场意识到，经济增长、主要是新兴市场的经济增长将继续放缓，”Schnider称。

中国9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方，包括生产、新订单、就业在内的主要分项指数全面回落，凸显当前制造业面临内外需疲弱、通缩加剧、人员流失等多重困境。

中国国家主席习近平周二表示，中国政府将加速建设开放的经济，改革不会走回头路。

根据路透对分析师的调查，美国联邦储备理事会(美联储/FED)继上周维持利率不变后，有可能在12月启动加息。分析师认为美联储12月加息的几率为60%。

其他金属方面，LME期锌 涨2%至每吨1,661美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金