金属期市：伦铜从近四周低点反弹，但对中国的担忧挥之不去

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
0740GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.5%至每吨5,104.50美元。前一交易日跌3.6%，创两个多月最大单日跌幅。
“这归因于一些获利了结及部分商品交易顾问(CTA)基金空头回补。CTA削减空头已有一两周的时间，”伦敦一交易商表示，并称交易商仍对近期走向惴惴不安，目前还不清楚底部是否已经形成。
“我预计铜价会跌至4,500-4,200美元，因为市场意识到，经济增长、主要是新兴市场的经济增长将继续放缓，”Schnider称。
中国9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方，包括生产、新订单、就业在内的主要分项指数全面回落，凸显当前制造业面临内外需疲弱、通缩加剧、人员流失等多重困境。
中国国家主席习近平周二表示，中国政府将加速建设开放的经济，改革不会走回头路。
根据路透对分析师的调查，美国联邦储备理事会(美联储/FED)继上周维持利率不变后，有可能在12月启动加息。分析师认为美联储12月加息的几率为60%。
其他金属方面，LME期锌 涨2%至每吨1,661美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 王洋/许娜)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计