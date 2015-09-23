欧洲汇市：英镑兑美元跌至两周低点，受全球性避险情绪打击

英镑兑美元 下跌0.2%至1.5330美元，在欧洲汇市盘初曾触及1.5299的低点。英镑兑日圆 也下跌，报184.35日圆。

欧元兑英镑 涨0.2%至0.7258英镑，从周二触及的一个月低点0.7197英镑反弹。

最近几个月欧元在避险情绪升温时表现不错，在8月底中国股市继人民币贬值后大跌时，欧元兑英镑触及三个半月高点。

“在中国数据公布后，高风险资产遭遇全球范围的抛售，而对日圆等避险货币的需求升温，”一位现汇交易员说。“这打压了英镑。”

“总体而言，我们预计依然亮丽的英国经济增长前景将带领英镑兑欧元上升，但英镑兑美元将追随欧元/美元下跌，”巴克莱在一份报告中说。(完)

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