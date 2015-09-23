《路透晚报》--9月23日日间新闻摘要（国际版）

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
[市场摘要]
--日本股市：逢假日休市
--中国股市：沪综指收跌逾2%，受海外股市大跌和经济数据低迷拖累
中国股市沪综指周三收跌逾2%。分析师指出，受隔夜欧美股市大跌以及今日发布的中国财新制造业PMI初值再创六年半新低拖累，沪综指低开后震荡下跌。分析师认为，由于当前仍处存量资金博弈格局，获利回吐加上量能无法有效放大抑制大盘走势，预计后市继续震荡整理。沪综指收报3,115.888点，跌69.731点或2.19%。上证A股今日成交2,571亿元人民币，上日为3,046亿元。
--香港股市：恒指大跌2.3%，受全球股市跌势和中国疲弱数据打压
香港股市大幅收低，受全球股市跌势拖累，还有来自中国疲弱制造业数据的压力。恒生指数收跌2.3%，报21,302.91点；恒生国企指数跌2.7%，报9,570.25点。
--汇市：澳元在中国PMI数据发布后下滑，关注德拉吉讲话
澳元和新西兰元下滑，因最新公布的一份PMI报告再度打击投资者对中国本就脆弱的信心。法国和德国的采购经理人指数(PMI)调查一个略好于预期，一个略逊于预期，受此影响，欧元持平，等待欧洲央行(ECB)总裁德拉吉定于1300GMT在欧洲议会发表的证词陈述。
澳元兑美元跌0.7%至0.7038美元，进一步脱离上周五触及的近四周高点0.7280美元。
--欧元债市：德债收益率持于近一个月低位，中国忧虑加重
德国公债收益率(殖利率)持于0.60%左右的一个月低位，因中国公布的疲弱制造业数据加重对全球经济的担忧，激发对欧元区进一步放松货币政策的预期。德国10年期公债收益率微涨至0.61%，开盘时曾跌至0.59%，触及周二所及的一个月低点。
--国际油市：油价小涨，因美国原油库存下降抵消中国经济放缓的影响
油价企稳，因美国原油库存下降，抵消了中国数据疲软的影响，但分析师表示，由于需求放缓，导致油价自2014年以来下跌一半的供应过剩局面可能会持续。0842GMT，布兰特原油期货上涨0.36美元至每桶49.44美元，美国原油期货上涨0.40美元至每桶46.76美元。
--全球金市：黄金涨至1,125美元附近，大众汽车丑闻打击铂金至六年半新低
金价在连跌两日后上涨，因为中国疲弱的制造业数据使股市受创；铂金跌至六年半新低，因投资者担心汽车产业需求降低。0845GMT，现货金报每盎司1,126.70美元，过去两个交易日累计跌1.3%。铂金每盎司报935.20美元，此前一度跌至925.30美元，为2009年1月以来最低。
--金属期市：伦铜从近四周低点反弹，但对中国的担忧挥之不去
伦铜从近四周低点反弹，因空头获利了结，但未来料将进一步下跌，因之前的一项调查显示，中国制造业活动恶化。0846GMT，LME三个月期铜上涨0.6%，报每吨5,108.50美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张明钧; 审校 王洋)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计