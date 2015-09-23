《全球汇市》澳元在中国PMI数据发布后下滑，关注德拉吉讲话

令情况更为复杂的是市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)首次升息预期的改变。一些人已经将预期推至明年，这也同样令美元前景扑朔迷离。

“我认为，外汇市场在等待从欧洲央行那里获取更多信号，”BMO驻伦敦的欧洲外汇策略主管Stephen Gallo称。

“风险偏好较为脆弱，欧元仍与风险偏好呈负相关，这可能是欧元早盘表现出韧性的部分原因。”

0806GMT，欧元兑美元早盘最多涨0.3%，基本持平于1.1123。

日圆兑美元 也持平于120.21。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1106 1.1118 -0.11 -8.19 1.2097

美元/日圆 120.26 120.12 0.12 0.67 119.68

欧元/日圆 133.56 133.66 -0.07 -8.03 144.77

美元/瑞郎 0.9783 0.9746 0.38 -1.59 0.9941

英镑/美元 1.5335 1.5362 -0.18 -1.53 1.5573

美元/加元 1.3259 1.3268 -0.07 14.12 1.1618

澳元/美元 0.7046 0.7088 -0.59 -13.74 0.8168

新西兰元/美元 0.6277 0.6288 -0.17 -19.49 0.7797

欧元/瑞郎 1.0867 1.0844 0.21 -9.64 1.2026

欧元/英镑 0.7242 0.7234 0.11 -6.62 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3565 9.3452 0.12 -0.56 9.4688

美元/挪威克朗 8.2855 8.2865 -0.01 10.89 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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