《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月23日

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透香港9月23日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:46时,1港元=0.82366人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 11.60 6.48 2.17 南玻 8.26 5.69 1.76 深康佳 12.70 5.99 2.57 ST中华 8.79 4.70 2.27 ST中冠 25.61 11.33 2.74 深深宝 9.05 6.87 1.60 深华发 13.30 5.96 2.71 深赤湾 26.37 19.18 1.67 招商地产 31.64 22.39 1.72 特力 45.71 13.31 4.17 飞亚达 9.81 7.11 1.68 一致药业 57.57 37.01 1.89 深深房 13.85 6.19 2.72 ST盛润 7.69 5.86 1.59 深南电 7.07 4.41 1.95 深纺织 9.38 6.33 1.80 方大集团 6.87 4.77 1.75 深国商 23.35 8.88 3.19 深赛格 8.42 4.66 2.19 宝石 7.39 4.42 2.03 小天鹅 18.74 16.36 1.39 粤高速 5.50 3.52 1.90 晨鸣纸业 6.72 3.91 2.09 ST珠江 7.11 5.08 1.70 美菱电器 5.96 4.44 1.63 大冷股份 14.87 7.61 2.37 粤电力 7.30 4.97 1.78 佛山照明 10.50 6.40 1.99 江铃汽车 25.52 23.50 1.32 沙隆达 10.70 6.82 1.90 苏常柴 7.61 4.47 2.07 威孚高科 23.06 21.26 1.32 古井贡酒 27.27 21.30 1.55 ST东海 9.35 5.30 2.14 长安汽车 12.72 12.50 1.24 京东方 2.89 2.20 1.59 鲁泰 11.50 9.31 1.50 本钢板材 4.96 2.63 2.29 张裕 35.94 23.85 1.83 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计