《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月23日

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透香港9月23日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:47时,1美元=6.3839人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 8.12 0.587 2.17 市北高新 20.59 0.849 3.80 大众交通 13.11 0.937 2.19 永生投资 19.06 1.544 1.93 老凤祥 46.97 4.002 1.84 S中纺机 7.43 0.487 2.39 鼎立股份 16.96 1.033 2.57 氯碱化工 12.12 0.58 3.27 双钱股份 13.79 0.844 2.56 海立股份 8.56 0.611 2.19 浦东金桥 23.45 1.509 2.43 外高桥 27.49 1.969 2.19 ST联华 15.99 1.239 2.02 锦江投资 31.45 1.524 3.23 中路股份 55.24 2.592 3.34 金山开发 15.2 0.75 3.17 海欣股份 9.17 0.592 2.43 耀皮玻璃 6.38 0.546 1.83 大江股份 7.03 0.577 1.91 上柴股份 10.49 0.68 2.42 丹化科技 6.09 0.51 1.87 上海三毛 10.43 0.756 2.16 友谊股份 18.98 1.73 1.72 上工申贝 14.18 0.897 2.48 上海机电 24.13 2.272 1.66 宝信软件 46.88 3.129 2.35 上海物贸 11.96 0.731 2.56 自仪股份 15.14 1.059 2.24 上海普天 29.46 1.112 4.15 陆家嘴 49.86 2.695 2.90 华新水泥 7.39 0.602 1.92 锦江股份 28.81 2.541 1.78 鄂尔多斯 7.21 0.853 1.32 华电能源 7.32 0.544 2.11 SST天海 6.9 0.475 2.28 大名城 8.33 0.686 1.90 东方通信 8.14 0.645 1.98 黄山旅游 20.35 1.584 2.01 开开实业 16.3 0.971 2.63 海南航空 3.89 0.593 1.03 ST轻骑 6.12 0.48 2.00 振华重工 6.34 0.503 1.97 锦州港 4.91 0.499 1.54 九龙山 15.11 0.998 2.37 凌云股份 12.79 0.7 2.86 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计