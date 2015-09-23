《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月23日

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透香港9月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:48时，1 港元=0.82364人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为34.22%，高于上交易日收盘的34.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.37 4.55 1.17 建设银行 5.29 5.31 1.21 中国银行 3.80 3.39 1.36 农业银行 3.10 2.97 1.27 招商银行 17.73 18.32 1.18 中信银行 5.95 4.61 1.57 交通银行 6.15 5.43 1.38 民生银行 8.61 7.21 1.45 中国人寿 26.47 27.15 1.18 中国平安 30.77 39.35 0.95 中国太保 23.01 29.10 0.96 中信证券 13.64 14.36 1.15 新华人寿 37.93 34.45 1.34 海通证券 13.09 11.66 1.36 华能国际 8.82 8.61 1.24 大唐发电 5.50 3.00 2.23 华电国际 7.18 6.19 1.41 中煤能源 6.36 3.22 2.40 中国神华 14.92 12.10 1.50 中国石油 8.36 5.58 1.82 兖州煤业 9.01 3.64 3.01 中国石化 4.85 4.95 1.19 上海石化 6.84 2.95 2.82 中海油服 16.54 8.29 2.42 仪征化纤 10.19 2.51 4.93 中国铝业 4.95 2.51 2.39 江西铜业 13.63 9.89 1.67 洛阳钼业 11.33 4.05 3.40 紫金矿业 3.44 2.01 2.08 马钢股份 3.34 1.73 2.34 鞍钢股份 4.84 3.40 1.73 重庆钢铁 3.17 1.23 3.13 海螺水泥 17.52 23.45 0.91 洛阳玻璃 23.29 4.73 5.98 京城机电 13.29 5.40 2.99 中联重科 5.15 2.95 2.12 金隅股份 8.17 5.48 1.81 中国国航 7.83 5.84 1.63 东方航空 7.53 4.45 2.05 南方航空 7.81 5.40 1.76 中国远洋 11.63 4.94 2.86 中海集运 8.73 3.11 3.41 中集集团 19.11 13.64 1.70 中海发展 11.08 5.49 2.45 宁沪高速 8.16 9.72 1.02 深高速 5.88 5.12 1.39 成渝高速 4.47 2.46 2.21 皖通高速 9.76 6.47 1.83 广深铁路 4.44 3.32 1.62 中国南车 13.58 9.75 1.69 中国交建 12.48 9.83 1.54 中国铁建 14.19 11.18 1.54 中国中铁 11.71 7.15 1.99 长城汽车 27.79 21.50 1.57 比亚迪 59.01 37.35 1.92 广汽集团 18.67 5.82 3.89 青岛啤酒 31.77 35.30 1.09 白云山 25.78 19.72 1.59 新华制药 12.15 5.00 2.95 海信科龙 7.42 3.95 2.28 南京熊猫 12.96 5.23 3.01 晨鸣纸业 6.72 3.11 2.62 上海医药 17.99 16.38 1.33 中兴通讯 16.24 17.74 1.11 东方电气 13.10 8.20 1.94 潍柴动力 8.88 7.76 1.39 东北电气 5.72 1.97 3.53 广船国际 32.87 18.64 2.14 经纬纺机 15.64 11.10 1.71 昆明机床 8.84 3.52 3.05 一拖股份 9.33 4.53 2.50 北辰实业 4.43 2.30 2.34 创业环保 8.13 4.50 2.19 中国中冶 7.79 2.86 3.31 金风科技 14.05 13.18 1.29 丽珠 69.45 40.00 2.11 万科 13.15 16.64 0.96 郑煤机 6.46 3.28 2.39 大连港 5.20 2.43 2.60 山东墨龙 7.79 2.67 3.54 浙江世宝 30.16 6.14 5.96 复星医药 23.82 24.80 1.17 光大银行 4.15 3.43 1.47 东江环保 16.66 11.70 1.73 上海电气 11.82 4.30 3.34 广发证券 13.58 13.94 1.18 华泰证券 14.19 15.18 1.13 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计