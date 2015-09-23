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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 16:49 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月23日

路透香港9月23日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:48时，1
 港元=0.82364人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为34.22%，高于上交易日收盘的34.20%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.37      4.55      1.17
 建设银行                                          5.29      5.31      1.21
 中国银行                                          3.80      3.39      1.36
 农业银行                                          3.10      2.97      1.27
 招商银行                                         17.73     18.32      1.18
 中信银行                                          5.95      4.61      1.57
 交通银行                                          6.15      5.43      1.38
 民生银行                                          8.61      7.21      1.45
 中国人寿                                         26.47     27.15      1.18
 中国平安                                         30.77     39.35      0.95
 中国太保                                         23.01     29.10      0.96
 中信证券                                         13.64     14.36      1.15
 新华人寿                                         37.93     34.45      1.34
 海通证券                                         13.09     11.66      1.36
 华能国际                                          8.82      8.61      1.24
 大唐发电                                          5.50      3.00      2.23
 华电国际                                          7.18      6.19      1.41
 中煤能源                                          6.36      3.22      2.40
 中国神华                                         14.92     12.10      1.50
 中国石油                                          8.36      5.58      1.82
 兖州煤业                                          9.01      3.64      3.01
 中国石化                                          4.85      4.95      1.19
 上海石化                                          6.84      2.95      2.82
 中海油服                                         16.54      8.29      2.42
 仪征化纤                                         10.19      2.51      4.93
 中国铝业                                          4.95      2.51      2.39
 江西铜业                                         13.63      9.89      1.67
 洛阳钼业                                         11.33      4.05      3.40
 紫金矿业                                          3.44      2.01      2.08
 马钢股份                                          3.34      1.73      2.34
 鞍钢股份                                          4.84      3.40      1.73
 重庆钢铁                                          3.17      1.23      3.13
 海螺水泥                                         17.52     23.45      0.91
 洛阳玻璃                                         23.29      4.73      5.98
 京城机电                                         13.29      5.40      2.99
 中联重科                                          5.15      2.95      2.12
 金隅股份                                          8.17      5.48      1.81
 中国国航                                          7.83      5.84      1.63
 东方航空                                          7.53      4.45      2.05
 南方航空                                          7.81      5.40      1.76
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.86
 中海集运                                          8.73      3.11      3.41
 中集集团                                         19.11     13.64      1.70
 中海发展                                         11.08      5.49      2.45
 宁沪高速                                          8.16      9.72      1.02
 深高速                                            5.88      5.12      1.39
 成渝高速                                          4.47      2.46      2.21
 皖通高速                                          9.76      6.47      1.83
 广深铁路                                          4.44      3.32      1.62
 中国南车                                         13.58      9.75      1.69
 中国交建                                         12.48      9.83      1.54
 中国铁建                                         14.19     11.18      1.54
 中国中铁                                         11.71      7.15      1.99
 长城汽车                                         27.79     21.50      1.57
 比亚迪                                           59.01     37.35      1.92
 广汽集团                                         18.67      5.82      3.89
 青岛啤酒                                         31.77     35.30      1.09
 白云山                                           25.78     19.72      1.59
 新华制药                                         12.15      5.00      2.95
 海信科龙                                          7.42      3.95      2.28
 南京熊猫                                         12.96      5.23      3.01
 晨鸣纸业                                          6.72      3.11      2.62
 上海医药                                         17.99     16.38      1.33
 中兴通讯                                         16.24     17.74      1.11
 东方电气                                         13.10      8.20      1.94
 潍柴动力                                          8.88      7.76      1.39
 东北电气                                          5.72      1.97      3.53
 广船国际                                         32.87     18.64      2.14
 经纬纺机                                         15.64     11.10      1.71
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.05
 一拖股份                                          9.33      4.53      2.50
 北辰实业                                          4.43      2.30      2.34
 创业环保                                          8.13      4.50      2.19
 中国中冶                                          7.79      2.86      3.31
 金风科技                                         14.05     13.18      1.29
 丽珠                                             69.45     40.00      2.11
 万科                                             13.15     16.64      0.96
 郑煤机                                            6.46      3.28      2.39
 大连港                                            5.20      2.43      2.60
 山东墨龙                                          7.79      2.67      3.54
 浙江世宝                                         30.16      6.14      5.96
 复星医药                                         23.82     24.80      1.17
 光大银行                                          4.15      3.43      1.47
 东江环保                                         16.66     11.70      1.73
 上海电气                                         11.82      4.30      3.34
 广发证券                                         13.58     13.94      1.18
 华泰证券                                         14.19     15.18      1.13
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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