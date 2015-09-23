中国保险：众安保险与微信等联手推新款航延险，互联网保险跨界共创

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透上海9月23日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险与腾讯 微信、航联保险经纪公司等共同联手，周三推出新款航空延误险。这意味着互联网保险由原先的产品网上销售、不同场景销售不同保险产品进入3.0时代--跨界共创，互联网保险与其他行业合作共同开发新保险产品。
众安、微信、民航总局下唯一的保险中介公司航联以及追踪航班动态的应用软件“飞常准”四方联手，利用这四家合作方的大数据，开发出这款国内首个可在机场购买并即买即用的航延险。国内其他各种航延险需要至少提前一天购买，有固定的投保标准。
众安这款航延险可在航班计划起飞前四小时到延误发生后两小时内都可通过微信摇一摇的功能购买，赔付亦通过微信红包自动进行，最高赔付金额1,000元人民币；其赔付依据--“航班预测起飞时间”会根据机场情况、气候、航班等不同因素而实时变化，用户不同时间购买的航延险，会有不同的赔付标准。
众安这款航延险，涵盖了目前航延险领域里最全面的数据资源，包括飞常准旗下所有的航班数据、航联的乘客信息等航空信息数据，以及众安保险积累的航延险大数据的基础上整合而来。
目前中国民航业航班延误相当普遍，各大机场的航班准点率仅65%左右。航延险成为不少互联网公司进军网络保险的一大重点领域，例如此前支付宝联合众安推出航延险产品。
众安保险产品经理严鹏表示，此次四方联合推出的航延险在未来将进行更多的迭代升级，涵盖不同维度的评估因素，更加精准地定位延误险。例如，用户的习惯偏好也将成为本款航延险的一个评估维度，在深入收集用户大数据后，产品将为每一个商旅用户量身定制航延险。
众安保险发起人股东包括阿里巴巴 、腾讯和中国平安 等，今年上半年完成57.75亿元人民币的A轮融资，共引入五家外部投资者，包括摩根士坦利 、中金、鼎晖投资、凯斯博、赛富。
据艾瑞咨询近期发布的国内未上市企业估值排名，众安保险排名第五，估值达83.3亿美元，位列蚂蚁金服、小米科技、滴滴快的和陆金所之后。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计