台湾汇市：台币收低2.5角创近六年半新低，因中国PMI数据不佳及外资汇出

* 台币收盘贬破33元大关，创近六年半新低 * 外资在台股卖超后持续汇出 * 尾盘央行进场打压台币 * 预估明日实质交易区间暂看32.750-32.900 路透台北9月23日 - 台币兑美元 周三收盘大跌2.5角创近六年半新低。汇银人 士表示，受美元走强、中国PMI数据不佳及外资大举汇出等冲击，今天台币放量重贬，加上 尾盘央行进场打压，台币一举贬破33元大关。 交易员指出，由于中国PMI数据不佳，今天人民币和韩元等亚币均走贬，台币开低走低 ，而在台币贬幅不断扩大之下，出口商开始惜售美元，而午后外资又进场大买美元，加重台 币贬势。 〞出口商看到台币贬不停，他们开始收手不卖美元了。〞一位大型商银交易员说。 他表示，今天台币跟着韩元和人民币走贬，因台币贬不停，出口商不再急着抛售美元， 促使台币进一步走低；且从尾盘央行进一步踢贬台币观察，显示央行引导台币贬值的意图很 明显。 一大型外资保管行交易员称，受中国PMI数据不佳影向，今天海外无本金交割远期外汇( NDF)美元兑台币换汇点溢价幅度明显扩增，台币在外资汇出、海外市场看贬台币及央行尾盘 进场打压等多重因素挟击下，收盘跌破33元大关。 台湾央行总裁彭淮南周三重申，台湾没有通货紧缩问题，扣除油价下跌因素，核心物 价仍为上涨。 周三台币兑美元以33.250作收，前低为2009年4月29日收在33.658。 多数新兴亚洲货币周三下滑，因中国制造业数据令人失望加剧对全球经济增长放缓的担 忧，且美元走强。 台湾股市周三大幅收跌逾2%，随亚股走低。分析师表示，国际股市大跌引发亚股走势不 佳，中国今日公布的PMI数据意外疲弱，也使得股市卖压加剧。台湾加权股价指数 收跌2.06%或8,193.42点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超157.20亿台币；上交易日修正后 转为买超7.30亿台币。 路透调查显示，超过半数的受访者认为，随着美联储决议维持利率不变，台湾央行周四 (24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价明显扩 增，显示台币贬值预期心理增强。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.960/33.00 0，上日收在32.915。 今日台币实质交易区间在32.700-32.820；上日交易区间在32.598-32.712。交易员预估 ，明日台币实质交易区间暂看32.750-32.900。 本周国际重要经济数据和事件： 9/23(三)：美国9月Markit制造业PMI初值；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地 扶轮社发表讲话。 9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新 屋销售年率；美国芝加哥联储 8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会( BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法国公布9月 企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信 心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦在马萨诸塞 大学阿默斯特分校经济 系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表有关货币政 策 的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。 9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit 综合PMI初值；美国第二季企业 获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额 ；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币政策新方向 ”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经 济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 33.250 32.971 32.700-33.256 32.986 11.93 7.93 司 元太外汇经纪公 33.252 32.972 32.710-33.252 32.988 6.73 3.49 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.070/0.090 0.030/0.040 美元/台币六个月期 0.060/0.090 0.015/0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)