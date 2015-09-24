版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：9月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月24日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期1,911.5亿台币。
    --97甲6期公债付息17亿台币。 
    --101甲9期公债付息8.4375亿台币。       
    
    **紧缩因素：
    --加拿大皇家银行 伦敦分行交割25年美元债，金额0.75亿。     
    --央行料发行存单。  
    
    ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期) 
    宽松因素：
    --央行存单到期 7,669.2亿台币：
                  09/25             866.5亿台币
                  09/28           2,136.5亿台币
                  09/29           1,076.5亿台币
                  09/30             2,095亿台币
                  10/01           1,227.7亿台币
                  10/02             267.0亿台币
       
    --公债还本付息共32.5625亿台币。    
      09/26       103甲13期公债付息         17.0625亿台币
      09/30        100甲9期公债付息            8.75亿台币
      10/02       103甲14期公债付息            6.75亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素： 
   *--9/25 美国国际集团(AIG) 交割30年美元债，金额4.20亿。   
   *--9/25 英国汇丰银行(HSBC Bank plc)交割25年美元债，金额1.05亿。         
    --营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46亿台币。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    
    注：*表新增或更新。

 (记者 董永年; 审校 詹静宜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐