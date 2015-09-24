台湾货币市场：9月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月24日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,911.5亿台币。 --97甲6期公债付息17亿台币。 --101甲9期公债付息8.4375亿台币。 **紧缩因素： --加拿大皇家银行 伦敦分行交割25年美元债，金额0.75亿。 --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------------ (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 7,669.2亿台币： 09/25 866.5亿台币 09/28 2,136.5亿台币 09/29 1,076.5亿台币 09/30 2,095亿台币 10/01 1,227.7亿台币 10/02 267.0亿台币 --公债还本付息共32.5625亿台币。 09/26 103甲13期公债付息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期公债付息 8.75亿台币 10/02 103甲14期公债付息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： *--9/25 美国国际集团(AIG) 交割30年美元债，金额4.20亿。 *--9/25 英国汇丰银行(HSBC Bank plc)交割25年美元债，金额1.05亿。 --营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46亿台币。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 詹静宜)